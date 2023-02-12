Треба вбити “священну корову” Путіна: Коболєв про програш РФ в енергетичній війні

Лютий, 12 в 16:51

Україна давно і системно пояснювала Заходу, чому нафта та газ – це зброя, яку РФ використовує для шантажу, але зараз прорахунки Кремля очевидні.

Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю ведучій програми Факти на ICTV Олені Фроляк висловив ексглава Нафтогазу, засновник компанії Eney Андрій Коболєв.

– Я думаю, що у прорахунку РФ велику роль відіграла українська команда. Ми пояснювали, як з цим можна боротися. Говорили, що Північний потік-2 – це Троянський кінь, і попереджали, що його запуск може стати одним з факторів прискорення повноцінної військової агресії. На жаль, наші передбачення виявилися справедливими, – пояснив він.

Також, за його словами, Україна пояснювала своїм європейським партнерам, що потрібно відмовлятися від російських енергоносіїв і прискорити перехід на так звану зелену енергетику.

Зараз дивляться

– І нас почали чути. Тому я б не сказав, що це дурість чи програш, це – енергетична війна, яку Кремль очевидно програє, – наголосив Коболєв.

Він нагадав, що наразі через санкції у РФ великий дефіцит держбюджету, головними наповнювачами якого є нафта і газ.

– Але ми досі не підійшли до найбільш важливої концепції. Тобто ми до неї підійшли, але Захід ще досі роздумує. І ми активно переконуємо Захід, що необхідно вбити “священну корову” Путіна, – додав він.

Водночас визнає, що західна машина довго розвертається, тому що надто багато інтересів, дуже багато людей тривалий час заробляли на цьому гроші.