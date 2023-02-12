Треба вбити “священну корову” Путіна: Коболєв про програш РФ в енергетичній війні
Україна давно і системно пояснювала Заходу, чому нафта та газ – це зброя, яку РФ використовує для шантажу, але зараз прорахунки Кремля очевидні.
Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю ведучій програми Факти на ICTV Олені Фроляк висловив ексглава Нафтогазу, засновник компанії Eney Андрій Коболєв.
– Я думаю, що у прорахунку РФ велику роль відіграла українська команда. Ми пояснювали, як з цим можна боротися. Говорили, що Північний потік-2 – це Троянський кінь, і попереджали, що його запуск може стати одним з факторів прискорення повноцінної військової агресії. На жаль, наші передбачення виявилися справедливими, – пояснив він.
Також, за його словами, Україна пояснювала своїм європейським партнерам, що потрібно відмовлятися від російських енергоносіїв і прискорити перехід на так звану зелену енергетику.
– І нас почали чути. Тому я б не сказав, що це дурість чи програш, це – енергетична війна, яку Кремль очевидно програє, – наголосив Коболєв.
Він нагадав, що наразі через санкції у РФ великий дефіцит держбюджету, головними наповнювачами якого є нафта і газ.
– Але ми досі не підійшли до найбільш важливої концепції. Тобто ми до неї підійшли, але Захід ще досі роздумує. І ми активно переконуємо Захід, що необхідно вбити “священну корову” Путіна, – додав він.
Водночас визнає, що західна машина довго розвертається, тому що надто багато інтересів, дуже багато людей тривалий час заробляли на цьому гроші.
– А коли їм говориш, що неможливо виграти війну проти Росії, не перемігши їхню економіку, яка харчується від цієї “священної корови”… Але якщо вона перестане жити через санкції, обмеження, тоді російська економіка колапсує і наша перемога настане швидше, – підсумував Коболєв.