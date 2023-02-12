Лютий, 12 в 18:03

Український льотчик Джус каже, що він був би радий політати на британському винищувачі Typhoon, але не знає, наскільки це реально з огляду на їхню дорожнечу та обмежену кількість.

В інтерв’ю британському телеканалу Sky News Джус каже, що на відміну від Typhoon американський F-16, який експлуатується в багатьох країнах світу, був би ідеальним рішенням для того, щоб зробити українські ВПС більш смертоносними проти російських цілей.

Радянські винищувачі України, такі як СУ25 і МіГ29, на яких літає Джус, є гарним обладнанням, але їхні можливості з нанесення шкоди обмежені застарілими радарами, бомбами і ракетами, каже пілот.

Зараз дивляться

– Ви можете бути дуже професійним пілотом, але без відповідних інструментів, без відповідного обладнання ви не зможете зробити нічого, щоб підвищити ймовірність (успіху, – Ред.). Тому, щоб бути справді смертоносним, потрібні відповідні інструменти, – сказав він.

Відповідаючи на запитання, який літак він хотів би отримати для України, Джус сказав: “F-16 – найоптимальніший вибір не тільки за якістю, а й за кількістю наявних літаків у Європі та навіть в інших країнах”.

– Ми повинні отримати їх дуже швидко, і вони повинні бути готові до польоту, – додав Джус.

Щодо можливості використання літаків Typhoon, український льотчик каже, що із задоволенням політав би на літаку четвертого покоління, але він пояснив, чому вважає такий варіант малоймовірним.

– Це дуже здібний літак. Але водночас він дуже дорогий і дуже обмежений у кількості доступних платформ. Тож насправді я буду радий літати на Typhoon, але не знаю, наскільки реалістичним може бути цей план. Подивимося, – заявив він.

Президент Володимир Зеленський раніше звернувся з проханням про надання британських та інших західних літаків, коли він здійснив несподіваний візит до Великої Британії, Парижа та Брюсселя цього тижня.

Прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак пообіцяв, що ніщо не виключено. Але насправді, зазначають Sky News, Королівські ВПС Британії мало що можуть запропонувати в значущій або стійкій якості після десятиліть скорочень техніки.

Винищувачі Typhoon, які були переобладнані для атаки цілей як на землі, так і в повітрі – багатоцільові літаки, до яких прагне Україна. Вони мають довгий ланцюжок логістики та підтримки, що ускладнює їхнє обслуговування.

При цьому, зазначає телеканал, Велика Британія також має лише обмежену кількість таких літаків.

Джус, який здійснив безліч вильотів на МіГ-29, сказав, що застарілі радари і ракети на його літаку ускладнюють збивання таких цілей, як російські безпілотники і ракети.

Він також сказав, що Україна має лише обмежений запас літаків, боєприпасів і пілотів, наголосивши на необхідності додаткової підтримки з боку західних партнерів, особливо зараз, коли сили президента Росії Володимира Путіна посилюють свої атаки.

– На жаль, у росіян, як і раніше, багато людей, багато техніки, багато артилерії… і літаків теж…. Нам потрібно продовжувати захищати наш повітряний простір, наші наземні сили і наше море, і тому нам потрібні можливості, щоб бути ефективними, – сказав український льотчик.

Маршал авіації і колишній льотчик-винищувач Королівських ВПС Британії Едвард Стрінгер, погодився з тим, що Лондон, найімовірніше, не буде посилати винищувачі Typhoon.

– Typhoon – складна штука. Не існує повного європейського ланцюжка поставок, на відміну від F16… Для мене єдиним прийнятним варіантом є F-16, тому що вони будуються тисячами. Багато країн НАТО використовували F-16 і зараз позбуваються їх, – сказав він, говорячи про перехід Військово-повітряних сил країн заходу на винищувачі F-35.

На думку Стрінгера, саме з цієї причини F-16 є цінними як літаки, але вони не цінні в грошовому вираженні, і ВПС країн Заходу можуть дозволити собі пожертвувати їх на потреби України.