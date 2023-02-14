Февраль, 14 в 12:05

Страны-партнеры будут продолжать оказывать поддержку Украине, чтобы весной ВСУ перешли в контрнаступление.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время заседания в формате Рамштайн.

— Все страны со всего мира продолжают наращивать усилия и обдумывать новые решения (относительно военной поддержки Украины – Ред.). Вместе с этим Контактная группа четко заявляет, что мы будем поддерживать Украину в ее борьбе. Мы поможем Украине перейти в контрнаступление весной, – сказал Остин.

Остин подчеркнул, что союзники будут делать все возможное, чтобы Украина получила всю ту помощь, которую ей пообещали.

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В преддверии заседания Рамштайн-9 в Брюсселе Алексей Резников назвал главные темы обсуждения: защита украинского неба, развитие танковой коалиции и современная авиация для Украины.

Союзники также должны обсудить формирование запаса боеприпасов, тренировку украинских воинов и стабильность западной поддержки Украины: речь идет о логистике, обслуживании, ремонте и т.д.