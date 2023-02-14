Глава Пентагона на заседании Рамштайн-9: Мы поможем Украине перейти в контрнаступление весной
Страны-партнеры будут продолжать оказывать поддержку Украине, чтобы весной ВСУ перешли в контрнаступление.
Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время заседания в формате Рамштайн.
— Все страны со всего мира продолжают наращивать усилия и обдумывать новые решения (относительно военной поддержки Украины – Ред.). Вместе с этим Контактная группа четко заявляет, что мы будем поддерживать Украину в ее борьбе. Мы поможем Украине перейти в контрнаступление весной, – сказал Остин.
Остин подчеркнул, что союзники будут делать все возможное, чтобы Украина получила всю ту помощь, которую ей пообещали.
В преддверии заседания Рамштайн-9 в Брюсселе Алексей Резников назвал главные темы обсуждения: защита украинского неба, развитие танковой коалиции и современная авиация для Украины.
Союзники также должны обсудить формирование запаса боеприпасов, тренировку украинских воинов и стабильность западной поддержки Украины: речь идет о логистике, обслуживании, ремонте и т.д.