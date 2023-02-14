Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Глава Пентагона на заседании Рамштайн-9: Мы поможем Украине перейти в контрнаступление весной

Валентина Чорна, редактор ленты
Ллойд Остін Остин
Фото: Getty Images

Страны-партнеры будут продолжать оказывать поддержку Украине, чтобы весной ВСУ перешли в контрнаступление.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время заседания в формате Рамштайн.

— Все страны со всего мира продолжают наращивать усилия и обдумывать новые решения (относительно военной поддержки Украины – Ред.). Вместе с этим Контактная группа четко заявляет, что мы будем поддерживать Украину в ее борьбе. Мы поможем Украине перейти в контрнаступление весной, – сказал Остин.

Остин подчеркнул, что союзники будут делать все возможное, чтобы Украина получила всю ту помощь, которую ей пообещали.

Сейчас смотрят

В преддверии заседания Рамштайн-9 в Брюсселе Алексей Резников назвал главные темы обсуждения: защита украинского неба, развитие танковой коалиции и современная авиация для Украины.

Союзники также должны обсудить формирование запаса боеприпасов, тренировку украинских воинов и стабильность западной поддержки Украины: речь идет о логистике, обслуживании, ремонте и т.д.

Читайте
Глава Пентагона и Резников встретились перед заседанием Рамштайн-9

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка