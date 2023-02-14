Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Глава Пентагону на засіданні Рамштайн-9: Ми допоможемо Україні перейти в контрнаступ навесні

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Ллойд Остін Остин
Фото: Getty Images

Країни-партнери продовжуватимуть надавати підтримку Україні, щоб навесні ЗСУ перейшли у контрнаступ.

Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін під час засідання у форматі Рамштайн.

– Усі країни з усього світу продовжують нарощувати зусилля та обмірковувати нові рішення (щодо військової підтримки України – Ред.). Разом ця Контактна група чітко заявляє, що ми підтримуватимемо Україну в її боротьбі. Ми допоможемо Україні перейти в контрнаступ навесні, – сказав Остін.

Остін наголосив, що союзники робитимуть все можливе, щоб Україна отримала всю ту допомогу, яку їй пообіцяли.

Зараз дивляться

Напередодні засідання Рамштайн-9 у Брюсселі Олексій Резніков назвав головні теми обговорення: захист українського неба, розбудова танкової коаліції та сучасна авіація для України.

Союзники також мають обговорити формування запасу боєприпасів, тренування українських воїнів та стабільність західної підтримки України: йдеться про логістику, обслуговування, ремонт тощо.

Читайте
Голова Пентагону та Рєзніков і зустрілися перед засіданням Рамштайн-9

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка