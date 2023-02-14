Лютий, 14 в 12:05

Країни-партнери продовжуватимуть надавати підтримку Україні, щоб навесні ЗСУ перейшли у контрнаступ.

Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін під час засідання у форматі Рамштайн.

– Усі країни з усього світу продовжують нарощувати зусилля та обмірковувати нові рішення (щодо військової підтримки України – Ред.). Разом ця Контактна група чітко заявляє, що ми підтримуватимемо Україну в її боротьбі. Ми допоможемо Україні перейти в контрнаступ навесні, – сказав Остін.

Остін наголосив, що союзники робитимуть все можливе, щоб Україна отримала всю ту допомогу, яку їй пообіцяли.

Зараз дивляться

Напередодні засідання Рамштайн-9 у Брюсселі Олексій Резніков назвав головні теми обговорення: захист українського неба, розбудова танкової коаліції та сучасна авіація для України.

Союзники також мають обговорити формування запасу боєприпасів, тренування українських воїнів та стабільність західної підтримки України: йдеться про логістику, обслуговування, ремонт тощо.