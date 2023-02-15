Киев призвал остановить попытки россиян блокировать “зерновой коридор”

Февраль, 15 в 12:47

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в совместном заявлении с вице-премьер-министром по восстановлению Александром Курбаковым призвал международное сообщество, в частности ООН и Турцию, остановить попытки РФ блокировать работу “зернового коридора”.

– Украина глубоко обеспокоена деструктивными действиями РФ, которые приводят к задержке работы “зернового коридора” по Черному морю и подрывают Черноморскую зерновую инициативу в целом, препятствуют судоходству в Черном море и свободному доступу продовольствия на мировые рынки, – говорится в заявлении.

По мнению министров, представители РФ в составе инспекционных групп при Координационном центре в Стамбуле уже в течение нескольких месяцев системно задерживают осмотр судов, следующих через пролив Босфор в и из украинских портов.

– В частности, российские инспекторы замедляют сроки инспекций, регулярно требуют нерегламентированную документацию, отказываются работать в рабочее время и ищут другие необоснованные поводы для остановки инспектирования. Ежедневно из запланированных 10 инспекций обычно происходит меньше половины, – говорится в сообщении.

Как отмечается, деструктивная политика россиян привела к системному снижению грузооборота в рамках “зернового соглашения”. Из-за этого в последние три месяца мир недополучил 10 млн т украинского зерна. Эта тенденция продолжает набирать обороты.

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В то же время в Босфоре образовалась очередь из более 140 судов. Подавляющее большинство из них ожидает на месте более месяца. Такие действия Кремля хуже всего влияют на поставки продовольствия в страны Азии и Африки.

– Разрушая портовую инфраструктуру Украины, Москва пользуется возможностью беспрепятственного торгового судоходства из российских черноморских портов. Объем перевозок через морские порты РФ в Азово-Черноморском бассейне в 2022 году составил более 250 млн т, что превысило показатели 2021 года, – отмечают на сайте МИД.

В сообщении уточнили, что агрессоры не проводят инспекцию своих судов в Босфоре, что делает возможным их использование для получения грузов военного назначения для продолжения войны против Украины.

– Призываем международное сообщество, в частности ООН и Турцию как гарантов Черноморской зерновой инициативы, требовать от РФ немедленного прекращения искусственных задержек в работе “зернового коридора” Черным морем, остановки попыток РФ использовать продовольствие как оружие и разблокирования торгового судоходства в украинские порты Черного моря, – сказано в заявлении.

Тем временем замглавы МИД РФ Сергей Вершинин недавно заявил, что считает “нецелесообразным” продление “зернового соглашения”, если с Москвы не снимут санкции, влияющие на экспорт сельскохозяйственных товаров.

Фото: Мінінфраструктури