Київ закликав зупинити спроби росіян блокувати “зерновий коридор”

Лютий, 15 в 12:47

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у спільній заяві з віцепрем’єр-міністром з відновлення Олександром Курбаковим закликав міжнародну спільноту, зокрема ООН та Туреччину, зупинити спроби РФ блокувати роботу “зернового коридору”.

– Україна глибоко стурбована деструктивними діями РФ, які призводять до затримки роботи “зернового коридору” Чорним морем та підривають Чорноморську зернову ініціативу загалом, перешкоджають судноплавству в Чорному морі та вільному доступу продовольства на світові ринки, – сказано в заяві.

На думку міністрів, представники РФ в складі інспекційних груп при Координаційному центрі в Стамбулі вже протягом кількох місяців системно затримують огляд суден, які прямують через протоку Босфор до та з українських портів.

– Зокрема, російські інспектори свідомо уповільнюють терміни інспекцій, регулярно вимагають нерегламентовану документацію, відмовляються працювати в робочий час та шукають інші необґрунтовані приводи для зупинки інспектування. Щодня із запланованих 10 інспекцій, зазвичай, відбувається менше половини, – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, деструктивна політика росіян призвела до системного зниження вантажообігу в рамках “зернової угоди”. Через це в останні три місяці світ недоотримав 10 млн т українського зерна. Ця тенденція продовжує набирати обертів.

Зараз дивляться

У той же час в Босфорі утворилась черга з понад 140 суден. Переважна більшість з них очікує на місці понад місяць. Такі дії Кремля найгірше впливають на постачання продовольства у країни Азії та Африки.

– Руйнуючи портову інфраструктуру України, Москва користується можливістю безперешкодного торговельного судноплавства з російських чорноморських портів. Об’єм перевезень через морські порти РФ в Азово-Чорноморському басейні у 2022 році склав понад 250 млн т, що перевищило показники 2021 року, – зазначають на сайті МЗС.

У повідомленні уточнили, що агресори не проводять інспекції своїх суден в Босфорі, що робить можливим їх використання для отримання вантажів військового призначення для продовження війни проти України.

– Закликаємо міжнародну спільноту, зокрема ООН та Туреччину як гарантів Чорноморської зернової ініціативи, вимагати від РФ негайного припинення штучних затримок в роботі “зернового коридору” Чорним морем, зупинки спроб РФ використовувати продовольство як зброю та розблокування торговельного судноплавства до українських портів Чорного моря, – резюмували у заяві.

Тим часом заступник очільника МЗС РФ Сергій Вершинін нещодавно заявив, що вважає “недоцільним” продовження “зернової угоди”, якщо з Москви не знімуть санкції, які впливають на експорт сільськогосподарських товарів.

Фото: Мінінфраструктури