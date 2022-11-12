Ноябрь, 12 в 15:44

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия играет в “голодные игры” с миром, блокируя экспорт украинской сельскохозяйственной продукции, в том числе зерна, из портов на Черном море.

Такое заявление он сделал на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который проходит в Камбодже.

Он призвал членов организации и другие государства мира оказывать давление на РФ, чтобы она не препятствовала продлению зернового соглашения, срок действия которого истекает 19 ноября. Кулеба напомнил, что украинская аграрная продукция имеет решающее значение для Африки и Азии.

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– Россия должна перестать играть с миром в голодные игры… Я призываю всех членов ASEAN использовать все возможные методы, чтобы помешать РФ играть в голодные игры с миром, – подчеркнул Кулеба.

Он обвинил российских инспекторов в “тихом саботаже”, отметив, что они преднамеренно медлили с пропуском судов через зерновой коридор в Черном море.

– РФ не только должна остаться частью инициативы. Она также должна дать указания своим инспекторам действовать добросовестно и избегать любых мер и шагов, создающих препятствия экспорту украинских сельскохозяйственных товаров на мировой рынок, — объяснил глава МИД.

Как отмечает агентство Associated Press, Украину в этом году впервые пригласили на саммит ASEAN. Дмитрий Кулеба решил использовать эту поездку для переговоров относительно большей политической поддержки нашей страны, а также относительно помощи (например, в энергетической сфере) и продовольственной безопасности.

В состав ASEAN входят такие страны, как Камбоджа, Филиппины, Малайзия, Индонезия, Лаос, Сингапур, Таиланд, Вьетнам, Бруней и Мьянма.

По данным AP, многие государства-члены ASEAN до сих пор придерживались сдержанной позиции относительно вторжения РФ в Украину. Восемь из десяти стран проголосовали за резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающую российскую агрессию: воздержались Вьетнам и Лаос.

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Что известно о зерновом соглашении и его продлении

Зерновое соглашение было подписано в Стамбуле 22 июля этого года. Оно разблокировало экспорт агропродукции из Украины из трех портов на Черном море: Одесса, Черноморск и Южный.

Украина подписала соглашение с ООН и Турцией. Аналогичный отдельный документ заключила Россия.

Соглашение действует 120 дней, то есть до 19 ноября, и все стороны, кроме РФ, настаивают на его продлении.

Страна-агрессор сначала блокировала десятки судов в районе пролива Босфор, из-за чего образовалась огромная очередь. Все потому, что российские инспекторы начали существенно задерживать их проверку.

А 29 октября, после взрывов во временно оккупированном Севастополе, Россия объявила о выходе на неопределенный срок из зернового соглашения. Несмотря на это, зерновой коридор продолжил действовать при содействии ООН и Турции.