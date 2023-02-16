Февраль, 16 в 14:56

Норвежский парламент согласовал выделение Украине 75 млрд норвежских крон (около €7 млрд) в рамках пятилетнего пакета поддержки.

Об этом говорится на сайте правительства Норвегии.

— Я очень доволен наличием такой широкой поддержки этой программы для Украины, которая будет действовать в течение следующих пяти лет… Мы вместе осуждаем войну России против Украины и поддерживаем законное право украинского народа защищаться, — сказал премьер-министр страны Йонас Гар Стьоре.

В рамках помощи ежегодно Украина будет получать около 15 млрд крон (более €1,3 млрд), помощь будет предоставляться в соответствии с текущими потребностями Украины.

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– В текущей фазе войны особенно важна поддержка оружием, чтобы Украина могла вернуть контроль над своей территорией. В 2023 году половина оказанной помощи будет в виде военной помощи, – подчеркнул министр.

Кроме военной поддержки, норвежское финансирование будет использоваться для гуманитарной деятельности в Украине и соседних странах, для поддержки гражданской инфраструктуры и для восстановления, когда это станет возможным.

Отмечено, что для обеспечения высокого уровня контроля и подотчетности, поддержка будет оказываться в основном через проверенные эффективные организации.

Источник: правительство Норвегии