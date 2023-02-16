Лютий, 16 в 14:56

Норвезький парламент погодив виділення Україні 75 млрд норвезьких крон (майже €7 млрд) у рамках п’ятирічного пакету підтримки.

Про це йдеться на сайті уряду Норвегії.

– Я дуже задоволений наявністю такої широкої підтримки цієї програми для України, яка діятиме упродовж наступних п’яти років… Ми разом засуджуємо війну Росії проти України та підтримуємо законне право українського народу захищатися, – сказав прем’єр-міністр країни Йонас Гар Стьоре.

У рамках допомоги щорічно Україна отримуватиме близько 15 млрд крон (понад €1,3 млрд), допомога надаватиметься відповідно до поточних потреб України.

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– У поточній фазі війни особливо важлива підтримка зброєю, щоб Україна могла повернути контроль над своєю територією. У 2023 році половина наданої допомоги буде у вигляді військової допомоги, – наголосив міністр.

Крім військової підтримки, норвезьке фінансування використовуватиметься для гуманітарної діяльності в Україні та сусідніх країнах, для підтримки цивільної інфраструктури та для відновлювальних робіт, коли це стане можливим.

Зазначено, що для забезпечення високого рівня контролю і підзвітності, підтримка здебільшого надаватиметься через перевірені ефективні організації.

Джерело: уряд Норвегії