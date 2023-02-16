Февраль, 16 в 12:43

Российские оккупационные войска обстреляли Чаплынку в Херсонской области, чтобы обвинить и дискредитировать Вооруженные силы Украины.

Об этом 16 февраля сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Люди, ставшие свидетелями обстрела 14 февраля, утверждают, что ракеты летели с южного направления.

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Очевидно, что снаряды враг запустил со стороны временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым.

Напомним, что жители Чаплынки, так же, как Громовки, Малой Кардашинки, Зеленого, Чулаковки и Нововладимировки, страдают от ежедневных обысков и грабежей оккупантов.

Захватчики отбирают у людей бытовую технику, телефоны и все ценные вещи.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 358-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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