Россияне обстреляли Чаплынку, чтобы дискредитировать ВСУ – Генштаб
Российские оккупационные войска обстреляли Чаплынку в Херсонской области, чтобы обвинить и дискредитировать Вооруженные силы Украины.
Об этом 16 февраля сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Люди, ставшие свидетелями обстрела 14 февраля, утверждают, что ракеты летели с южного направления.
Очевидно, что снаряды враг запустил со стороны временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым.
Напомним, что жители Чаплынки, так же, как Громовки, Малой Кардашинки, Зеленого, Чулаковки и Нововладимировки, страдают от ежедневных обысков и грабежей оккупантов.
Захватчики отбирают у людей бытовую технику, телефоны и все ценные вещи.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 358-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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