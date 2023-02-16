Росіяни обстріляли Чаплинку, щоб дискредитувати ЗСУ – Генштаб

Лютий, 16 в 12:43

Російські окупаційні війська обстріляли Чаплинку в Херсонській області, щоб звинуватити та дискредитувати Збройні сили України.

Про це 16 лютого повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Натомість люди, які стали свідками обстрілу 14 лютого, стверджують, що ракети летіли з південного напрямку.

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Очевидно, снаряди ворог запустив із боку тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим.

Нагадаємо, що жителі Чаплинки, так само як Громівки, Малої Кардашинки, Зеленого, Чулаківки та Нововолодимирівки, потерпають від щоденних обшуків та грабунків окупантів.

Загарбники викрадають у людей побутову техніку, телефони та всі цінні речі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 358-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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