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Факти / Україна

Росіяни обстріляли Чаплинку, щоб дискредитувати ЗСУ – Генштаб

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Політ ракети
Фото: Unsplash

Російські окупаційні війська обстріляли Чаплинку в Херсонській області, щоб звинуватити та дискредитувати Збройні сили України.

Про це 16 лютого повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Натомість люди, які стали свідками обстрілу 14 лютого, стверджують, що ракети летіли з південного напрямку.

Зараз дивляться

Очевидно, снаряди ворог запустив із боку тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим.

Нагадаємо, що жителі Чаплинки, так само як Громівки, Малої Кардашинки, Зеленого, Чулаківки та Нововолодимирівки, потерпають від щоденних обшуків та грабунків окупантів.

Загарбники викрадають у людей побутову техніку, телефони та всі цінні речі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 358-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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