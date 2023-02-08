На Херсонщине оккупанты за отказ получать паспорта РФ проводят фильтрацию среди местных — Генштаб

В Новотроицком Херсонской области российские военные проводят фильтрационные мероприятия среди мирного населения.

Об этом сообщает Генеральный штаб.

– В первую очередь это (фильтрационные мероприятия, – Ред.) касается тех, кто работал в украинских государственных учреждениях и отказывается сотрудничать с российской оккупационной администрацией и выходить на работу. Также захватчики угрожают, что лица, которые до марта не получат российские паспорта, будут автоматически подпадать под фильтрационные мероприятия, — говорится в сообщении.