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Факты / Україна

На Херсонщине оккупанты за отказ получать паспорта РФ проводят фильтрацию среди местных — Генштаб

Малиновская Ангелина, редактор ленты
російський паспорт
Фото: Pixabay

В Новотроицком Херсонской области российские военные проводят фильтрационные мероприятия среди мирного населения.

Об этом сообщает Генеральный штаб.

– В первую очередь это (фильтрационные мероприятия, – Ред.) касается тех, кто работал в украинских государственных учреждениях и отказывается сотрудничать с российской оккупационной администрацией и выходить на работу. Также захватчики угрожают, что лица, которые до марта не получат российские паспорта, будут автоматически подпадать под фильтрационные мероприятия, — говорится в сообщении.

В населенных пунктах Громовка, Чаплинка, Малая Кардашинка, Зеленое, Чулаковка и Нововладимировка Херсонской области оккупанты проводят ежедневные обыски, беспорядки и грабежи местных жителей. Оккупанты изымают бытовую технику, телефоны и все ценные вещи.

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Кроме того, захватчики усилили принудительную паспортизацию в Мелитополе Запорожской области.

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