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Факты / Україна

Внедрение стандартов НАТО в Украине: Резников встретился со Столтенбергом

Анастасия Кожушко, редактор ленты
Резніков

Министр обороны Украины Алексей Резников с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обсудили дальнейшие шаги по имплементации стандартов НАТО.

Об этом Резников написал в своем Facebook.

Он отметил, что среди них — внедрение одной из информационных систем логистики НАТО LOGFAS.

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– Если коротко, это о минимизации времени планирования и максимизации скорости обмена логистическими планами, отчетами, как в Силах обороны Украины, так и с нашими партнерами. Я рассказал, как работает LOGFAS в Украине. Коллега приветствовал эти важные шаги, – написал Резников.

Министр отметил, что доверие, прозрачность, единство и уверенность в победе Украины – это то, на чем строятся наши отношения со всеми партнерами и друзьями нашей страны.

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Источник: Алексей Резников

Фото: Алексей Резников

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