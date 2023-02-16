Внедрение стандартов НАТО в Украине: Резников встретился со Столтенбергом
Министр обороны Украины Алексей Резников с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обсудили дальнейшие шаги по имплементации стандартов НАТО.
Об этом Резников написал в своем Facebook.
Он отметил, что среди них — внедрение одной из информационных систем логистики НАТО LOGFAS.
– Если коротко, это о минимизации времени планирования и максимизации скорости обмена логистическими планами, отчетами, как в Силах обороны Украины, так и с нашими партнерами. Я рассказал, как работает LOGFAS в Украине. Коллега приветствовал эти важные шаги, – написал Резников.
Министр отметил, что доверие, прозрачность, единство и уверенность в победе Украины – это то, на чем строятся наши отношения со всеми партнерами и друзьями нашей страны.
Источник: Алексей Резников
Фото: Алексей Резников