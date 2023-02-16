Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Впровадження стандартів НАТО в Україні: Резніков зустрівся зі Столтенбергом

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом обговорили подальші кроки щодо імплементації стандартів НАТО.

Про це Резніков написав у своєму Facebook.

Він зазначив, що серед них – впровадження однієї з інформаційних систем логістики НАТО LOGFAS.

Зараз дивляться

– Якщо коротко, це про мінімізацію часу планування і максимізацію швидкості обміну логістичними планами, звітами, як в Силах оборони України, так і з нашими партнерами. Я розказав, як працює LOGFAS в Україні. Колега привітав ці важливі кроки, – написав Резніков. 

Міністр зазначив, що довіра, прозорість, єдність та впевненість в перемозі України – це те, на чому будуються наші відносини з усіма партнерами й друзями нашої країни. 

Читайте
Навчання потребує часу: Резніков пояснив, коли ЗСУ будуть готові до наступу на західній техніці

Джерело: Олексій Резніков

Фото: Олексій Резніков

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка