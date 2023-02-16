Впровадження стандартів НАТО в Україні: Резніков зустрівся зі Столтенбергом
Міністр оборони України Олексій Резніков з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом обговорили подальші кроки щодо імплементації стандартів НАТО.
Про це Резніков написав у своєму Facebook.
Він зазначив, що серед них – впровадження однієї з інформаційних систем логістики НАТО LOGFAS.
– Якщо коротко, це про мінімізацію часу планування і максимізацію швидкості обміну логістичними планами, звітами, як в Силах оборони України, так і з нашими партнерами. Я розказав, як працює LOGFAS в Україні. Колега привітав ці важливі кроки, – написав Резніков.
Міністр зазначив, що довіра, прозорість, єдність та впевненість в перемозі України – це те, на чому будуються наші відносини з усіма партнерами й друзями нашої країни.
Джерело: Олексій Резніков
Фото: Олексій Резніков