Впровадження стандартів НАТО в Україні: Резніков зустрівся зі Столтенбергом

Лютий, 16 в 12:54

Міністр оборони України Олексій Резніков з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом обговорили подальші кроки щодо імплементації стандартів НАТО.

Про це Резніков написав у своєму Facebook.

Він зазначив, що серед них – впровадження однієї з інформаційних систем логістики НАТО LOGFAS.

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– Якщо коротко, це про мінімізацію часу планування і максимізацію швидкості обміну логістичними планами, звітами, як в Силах оборони України, так і з нашими партнерами. Я розказав, як працює LOGFAS в Україні. Колега привітав ці важливі кроки, – написав Резніков.

Міністр зазначив, що довіра, прозорість, єдність та впевненість в перемозі України – це те, на чому будуються наші відносини з усіма партнерами й друзями нашої країни.

Джерело: Олексій Резніков

Фото: Олексій Резніков