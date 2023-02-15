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Факты / Україна

Обучение требует времени: Резников объяснил, когда ВСУ будут готовы к наступлению на западной технике

Валентина Чорна, редактор ленты
Резніков
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники будут готовы к контрнаступлению на западной технике через несколько месяцев.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

Он объяснил, что все возможности поставок современной техники в Украину зависят от срока обучения наших военных.

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— Техника не может зайти просто так. Наши экипажи — неважно, артиллерийские, танковые, на Брэдли, на Мастифах или на Страйкерах — должны подготовиться. И не просто как сам по себе экипаж, а во взаимодействии, в составе целого подразделения, например, танкового батальона, и так далее. Потому что у них задача — выполнение задания, которое спланировано украинским Генеральным штабом, – сказал Резников.

Министр подчеркнул, что задача направлена прежде всего на деоккупацию временно оккупированных территорий Украины.

— Это требует времени. Мы говорим о нескольких месяцах, когда мы будем полноценно готовы, — сказал он.

Относительно авиационных платформ – дискуссия с партнерами продолжается, отметил Резников.

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Источник: Укринформ
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