Февраль, 15 в 11:31

Украинские защитники будут готовы к контрнаступлению на западной технике через несколько месяцев.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

Он объяснил, что все возможности поставок современной техники в Украину зависят от срока обучения наших военных.

Сейчас смотрят

— Техника не может зайти просто так. Наши экипажи — неважно, артиллерийские, танковые, на Брэдли, на Мастифах или на Страйкерах — должны подготовиться. И не просто как сам по себе экипаж, а во взаимодействии, в составе целого подразделения, например, танкового батальона, и так далее. Потому что у них задача — выполнение задания, которое спланировано украинским Генеральным штабом, – сказал Резников.

Министр подчеркнул, что задача направлена прежде всего на деоккупацию временно оккупированных территорий Украины.

— Это требует времени. Мы говорим о нескольких месяцах, когда мы будем полноценно готовы, — сказал он.

Относительно авиационных платформ – дискуссия с партнерами продолжается, отметил Резников.