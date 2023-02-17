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Факты / Україна

Существует 1891 доказательство тому, что все украинские земли будут освобождены — Зеленский

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский на открытии Мюнхенской конференции по безопасности заявил об отсутствии альтернативы победы Украины в войне. При этом он высказал уверенность, что Украина вернет все свои территории.

— Нет альтернативы победы Украины, нет альтернативы Украины в ЕС, Украины в НАТО. Нет альтернативы нашего единства. Нет и не будет альтернативы тому, чтобы избавиться от российской агрессии, освободить наши города, села, — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что люди не могут стать вопросом компромисса.

— Мы должны освободить Украину и Европу. Когда российское оружие стреляет по нам, оно уже нацелено на наших соседей. Может ли Европа быть вопросом компромисса? Нет, — подчеркнул Зеленский.

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Кроме того, глава государства отметил, что Украина может освободить оккупированные территории, а также защитить своих граждан от российских ракетных ударов.

— Чем дольше ведутся переговоры о расширении ЕС, тем больше деструктивности Кремль привносит в серую зону между ЕС и РФ. Чем громче говорилось, что нужно ждать Украине, пока ей позволят войти в открытые двери НАТО, тем более агрессивной становилась российская политика. Чем более долгим было молчание относительно Крыма, тем более сильным становился российский реваншизм. Сейчас это все исправляется, — заявил Зеленский.

Обращаясь к участникам конференции, он предложил действовать немедленно для прекращения российской агрессии.

— Как и в прошлом году, я предлагаю действовать немедленно. Но в отличие от прошлого года, у меня есть более убедительные аргументы – наши достижения. Можем ли мы отвести российские удары? Да. Можем ли защитить наших граждан от российских ракет? Естественно. Мы можем освободить нашу землю. И 1891 доказательство этого существует. Именно столько сел, городов мы уже смогли освободить от российской оккупации, — сказал президент Украины.

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