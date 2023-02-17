Затягивание является ошибкой: Зеленский о поставках оружия Украине

Февраль, 17 в 15:35

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что любая задержка со стороны западных партнеров в поддержке Украины является ошибкой.

Об этом он сказал, выступая по видеосвязи перед участниками Мюнхенской конференции по безопасности.

— Россия пытается выиграть свободное время, торгуясь с миром. К сожалению, она должна уничтожить множество жизней. И потому нам нужно поспешить. Нам нужна скорость наших договоренностей, поставок (оружия, – Ред.), чтобы усилить нашу армию, скорость решений, чтобы ограничить российский потенциал, — заявил он.

По его словам, сейчас нет альтернативы скорости предоставления Украине помощи, потому что от этой скорости зависят жизни людей.

Сейчас смотрят