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Факты / Україна

Затягивание является ошибкой: Зеленский о поставках оружия Украине

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Затягивание является ошибкой: Зеленский о поставках оружия Украине
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что любая задержка со стороны западных партнеров в поддержке Украины является ошибкой.

Об этом он сказал, выступая по видеосвязи перед участниками Мюнхенской конференции по безопасности.

— Россия пытается выиграть свободное время, торгуясь с миром. К сожалению, она должна уничтожить множество жизней. И потому нам нужно поспешить. Нам нужна скорость наших договоренностей, поставок (оружия, – Ред.), чтобы усилить нашу армию, скорость решений, чтобы ограничить российский потенциал, — заявил он.

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По его словам, сейчас нет альтернативы скорости предоставления Украине помощи, потому что от этой скорости зависят жизни людей.

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— Затягивание всегда было и является до сих пор ошибкой, — сказал президент.

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