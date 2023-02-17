Затягивание является ошибкой: Зеленский о поставках оружия Украине
Фото: Офис президента
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что любая задержка со стороны западных партнеров в поддержке Украины является ошибкой.
Об этом он сказал, выступая по видеосвязи перед участниками Мюнхенской конференции по безопасности.
— Россия пытается выиграть свободное время, торгуясь с миром. К сожалению, она должна уничтожить множество жизней. И потому нам нужно поспешить. Нам нужна скорость наших договоренностей, поставок (оружия, – Ред.), чтобы усилить нашу армию, скорость решений, чтобы ограничить российский потенциал, — заявил он.
По его словам, сейчас нет альтернативы скорости предоставления Украине помощи, потому что от этой скорости зависят жизни людей.
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— Затягивание всегда было и является до сих пор ошибкой, — сказал президент.