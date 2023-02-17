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Факти / Україна

Існує 1891 доказ тому, що всі українські землі будуть звільнені – Зеленський

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський на відкритті Мюнхенської безпекової конференції заявив про відсутність альтернативи перемоги України у війні. При цьому він висловив упевненість, що Україна поверне усі свої території.

– Немає альтернативи перемозі України, немає альтернативи Україні в ЄС, Україні в НАТО. Немає альтернативи нашої єдності. Немає і не буде альтернативи тому, щоб позбавитися російської агресії, звільнити наші міста, села, – сказав він.

Глава держави наголосив, що люди не можуть стати питанням компромісу.

– Ми маємо звільнити Україну та Європу. Коли російська зброя стріляє по нас, вона вже націлена на наших сусідів. Чи може Європа бути питанням компромісу? Ні, – наголосив Зеленський.

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Окрім того, глава держави зазначив, що Україна може звільнити окуповані території, а також захистити своїх громадян від російських ракетних ударів.

– Чим довше ведуться переговори щодо розширення ЄС, тим більше деструктивності Кремль привносить у сіру зону між ЄС та РФ. Чим голосніше говорилося, що треба чекати на Україну, поки їй дозволять увійти у відчинені двері НАТО, тим більш агресивною ставала російська політика. Чим тривалішим було мовчання щодо Криму, тим сильнішим ставав російський реваншизм. Зараз це все виправляється, – заявив Зеленський.

Звертаючись до учасників конференції, він запропонував негайно діяти для припинення російської агресії.

– Як і минулого року, я пропоную діяти негайно. Але на відміну від минулого року, я маю більш переконливі аргументи – наші досягнення. Чи можемо ми відвести російські удари? Так. Чи можемо захистити наших громадян від російських ракет? Звичайно. Ми можемо звільнити нашу землю. І 1891 доказ цього існує. Саме стільки сіл, міст ми вже змогли звільнити від російської окупації, – сказав президент України.

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