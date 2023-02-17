Існує 1891 доказ тому, що всі українські землі будуть звільнені – Зеленський

Лютий, 17 в 16:12

Президент України Володимир Зеленський на відкритті Мюнхенської безпекової конференції заявив про відсутність альтернативи перемоги України у війні. При цьому він висловив упевненість, що Україна поверне усі свої території.

– Немає альтернативи перемозі України, немає альтернативи Україні в ЄС, Україні в НАТО. Немає альтернативи нашої єдності. Немає і не буде альтернативи тому, щоб позбавитися російської агресії, звільнити наші міста, села, – сказав він.

Глава держави наголосив, що люди не можуть стати питанням компромісу.

– Ми маємо звільнити Україну та Європу. Коли російська зброя стріляє по нас, вона вже націлена на наших сусідів. Чи може Європа бути питанням компромісу? Ні, – наголосив Зеленський.

Зараз дивляться

Окрім того, глава держави зазначив, що Україна може звільнити окуповані території, а також захистити своїх громадян від російських ракетних ударів.

– Чим довше ведуться переговори щодо розширення ЄС, тим більше деструктивності Кремль привносить у сіру зону між ЄС та РФ. Чим голосніше говорилося, що треба чекати на Україну, поки їй дозволять увійти у відчинені двері НАТО, тим більш агресивною ставала російська політика. Чим тривалішим було мовчання щодо Криму, тим сильнішим ставав російський реваншизм. Зараз це все виправляється, – заявив Зеленський.

Звертаючись до учасників конференції, він запропонував негайно діяти для припинення російської агресії.