Февраль, 17 в 21:25

Россияне продолжают давить на Востоке Украины, но на Юге, в частности, в Запорожской области, оккупанты преимущественно стоят в обороне и не имеют сил для наступления. До 24 февраля 2023 года оккупанты могут усилить наступление на фронте или нанести массированные ракетные удары.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил военный эксперт Александр Коваленко.

В контексте усиления эскалации со стороны России его спросили, что будет 24 февраля 2023 года со стороны россиян.

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— Ракетные удары, дроны-камикадзе. Они сейчас отрабатывают именно эти удары, используя шары с отражателями, которые на себя обращают внимание ПВО, и пытаются повысить таким образом эффективность своих ударов, как дронов, так и ракет, — говорит Коваленко.

Эксперт считает, что враг максимально активизирует до 24 февраля 2023 года все свои подразделения, которые были накоплены по направлениям Кременная, Лиман, Купянск, Бахмут и Орехов.

— Чтобы на фоне ракетного удара это казалось как какое-то большое наступление, — говорит он.

Ситуация на фронте

В то же время военный эксперт Коваленко прокомментировал и ситуацию на фронте и назвал наиболее угрожающие направления.

— На сегодня мы можем говорить о том, что то большое наступление, которое анонсировали почти со всех площадок, оно российскими войсками проваливается. Они не имеют ресурса для ведения наступательных действий, но на каждом плацдарме — Запорожская, Луганская, Донецкая области — они будут пытаться давить, — сказал он.

По мнению Коваленко, первый этап масштабного наступления РФ происходил под Угледаром, где россияне были остановлены Силами обороны.

Он сообщил, что враг концентрирует достаточно большие силы в Запорожской области, особенно между населенными пунктами Васильевка, Токмак и Мелитополь.

— Там фактически большая часть от 30 батальонно-тактических групп, которые сконцентрированы вообще в Запорожской области, но они, в первую очередь, ориентированы на оборонительный тип ведения боевых действий, поскольку у них проблемы с комплектацией и логистикой, — уверен военный эксперт.

Коваленко говорит, что оккупантам приходится тянуть свои резервы вне зоны действия РСЗО HIMARS, которые используют снаряды GMLRS, что сейчас составляет около 80 км.

В то же время есть угроза наступления россиян на Орехов и Гуляйполе.

— По всей ширине фронта (речь идет о Запорожском направлении, — Ред.), что составляет почти 100 км, угрозы полномасштабного наступления нет, — уверен Коваленко.

Что касается Донецкой области, то под Угледаром оккупанты имели большое скопление сил и средств, которое было разбито украинскими защитниками. При этом эксперт уверен, что враг не сможет повторить наступательные действия на Угледар.

В то же время наступательные действия оккупантов в Марьинке и в Авдеевке захлебнулись, но проблема остается вокруг Бахмута.

— Возле Бахмута они продолжат давить. Для них важно перерезать основные логистические трассы: с севера М-03, а с юга М-05 и М-04. Для них очень важно также, если не перерезать, то блокировать трассу на Часов Яр. Но на юге, после того, как захватили Клещеевку, то фактически завязли в поле и постоянно находятся под ударами нашей артиллерии, — говорит военный эксперт.

Александр Коваленко говорит, что украинские защитники удерживают Бахмут, в том числе и потому, что это является ловушкой для большого скопления сил российских оккупантов, поскольку оттягивает на себя значительные силы врага.

Кроме того, оккупационные войска РФ направляют силы для атаки на Северск.

Эксперт говорит, что ситуация вокруг Кременной сейчас напоминает то, что было под Угледаром перед началом наступления россиян, поскольку РФ имеет ресурсы, но не хватает возможности логистически обеспечивать все.