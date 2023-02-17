Лютий, 17 в 21:25

Росіяни продовжують тиснути на Сході України, але на Півдні, зокрема, у Запорізькій області, окупанти переважно стоять в обороні та не мають сил для наступу. На 24 лютого 2023 року окупанти можуть посилити наступ на фронті чи завдати масованих ракетних ударів.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив військовий експерт Олександр Коваленко.

В контексті посилення ескалації з боку Росії його запитали, що буде 24 лютого 2023 року з боку росіян.

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– Ракетні удари, дрони-камікадзе. Вони зараз відпрацьовують саме ці удари, використовуючи кулі з відбивачами, які на себе звертають увагу ППО, і намагаються підвищити таким чином ефективність своїх ударів, як дронів, так і ракет, – каже Коваленко.

Експерт вважає, що ворог максимально активізує до 24 лютого 2023 року всі свої підрозділи, які були накопичені за напрямками Кремінна, Лиман, Куп’янськ, Бахмут та Оріхів.

– Щоб на тлі ракетного удару це здавалось як якийсь великий наступ, – каже він.

Ситуація на фронті

Водночас військовий експерт Коваленко прокоментував і ситуацію на фронті та назвав найбільш загрозливі напрямки.

– На сьогодні ми можемо казати про те, що той великий наступ, який анонсували майже з усіх майданчиків, він російськими військами провалюється. Вони не мають ресурсу для ведення наступальних дій, але на кожному плацдармі – Запорізька, Луганська, Донецька області – вони намагатимуться тиснути, – сказав він.

На думку Коваленка, перший етап масштабного наступу РФ відбувався під Вугледаром, де росіяни були зупинені Силами оборони.

Він повідомив, що ворог концентрує досить великі сили в Запорізькій області, особливо між населеними пунктами Василівка, Токмак та Мелітополь.

– Там фактично більша частина від 30 батальйоно-тактичних груп, які сконцентровані взагалі в Запорізькій області, але вони, в першу чергу, орієнтовані на оборонний тип ведення бойових дій, оскільки в них проблеми з комплектацією та логістикою, – впевнений військовий експерт.

Коваленко каже, що окупантам доводиться тягнути свої резерви поза зоною дії РСЗВ HIMARS, які використовують снаряди GMLRS, що наразі становить близько 80 км.

Водночас є загроза наступу росіян на Оріхів та Гуляйполе.

– По всій ширині фронту (йдеться про Запорізький напрямок, – Ред.), що становить майже 100 км, загрози повномасштабного наступу немає, – впевнений Коваленко.

Щодо Донецької області, то під Вугледаром окупанти мали велике скупчення сил та засобів, яке було розбите українськими захисниками. При цьому експерт упевнений, що ворог не зможе повторити наступальні дії на Вугледар.

Водночас наступальні дії окупантів у Мар’їнці та в Авдіївці захлинулись, але проблема залишається навколо Бахмута.

– Біля Бахмута вони продовжать тиснути. Для них важливо перерізати основні логістичні траси: з півночі М-03, а з півдня М-05 і М-04. Для них дуже важливо також, якщо не перерізати, то блокувати трасу на Часів Яр. Але на півдні, після того, як захопили Кліщіївку, то фактично зав’язли в полі і постійно знаходяться під ударами нашої артилерії, – каже військовий експерт.

Олександр Коваленко каже, що українські захисники утримують Бахмут, зокрема й тому, що це є пасткою для великого скупчення сил російських окупантів, оскільки відтягує на себе значні сили ворога.

Крім того, окупаційні війська РФ спрямовують сили для атаки на Сіверськ.

Експерт каже, що ситуація навколо Кремінної зараз нагадує те, що було під Вугледаром перед початком наступу росіян, оскільки РФ має ресурси, але не вистачає можливості логістично забезпечувати все.