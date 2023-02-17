Февраль, 17 в 19:56

Полковник США в отставке Джонатан Свит и экономист и историк Марк Тот считают, что для президента РФ Владимира Путина приближается так называемое “перепутье” между временно оккупированным Крымским полуостровом и Донбассом.

Так, они отметили в статье для издания The Hill, что то, что началось как “мафиозное нападение” на Донбасс с его природными ресурсами, теперь ставит под угрозу стратегический контроль, который сейчас есть у России над Крымом.

По их мнению, Путин теперь стоит перед трудным выбором. Ему необходимо либо сузить внимание на Донбассе, чтобы продолжать задабривать своих олигархов, параллельно раздавая украинские территории и природные ресурсы, либо сосредоточиться на обороне Крымского полуострова, от которого зависит господство РФ в Черном море.

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Потери на войне в Украине существенно сузили военный потенциал РФ, что мешает одновременно заниматься обоими оккупированными регионами, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

Это противостояние метафорически называют “Капоне против Петра Великого” – станет ли Путин вести себя как мафиозный картель, или – как тот, кто строит империю.

Однако, он может не получить ни того, ни другого, если Украина и западные союзники победят в этой войне.

Авторы статьи обращают внимание на то, что военные стратегии Путина в Украине были продиктованы прежде всего мафиозными амбициями – захват Донбасса позволял подпитывать коррупцию в собственной стране.

Они отвергают утверждение Путина о том, что его война призвана “спасать” русскоязычное население. На самом деле речь идет о запасах природного газа, залежах находящихся на Донбассе редкоземельных минералов.

Издание напоминает, что Украина – на четвертом месте в мире по общей оценочной стоимости природных ресурсов. Это почти 15 миллиардов долларов ежегодной довоенной добычи и потенциальная неиспользованная совокупная стоимость “до 7,5 триллиона долларов”, пишут авторы.

В эти огромные богатства природных ресурсов входит самое большое в Европе количество возобновляемых редкоземельных ресурсов.

Речь идет, в частности, о церии, иттрие, лантане и неодимах, которые используют в производстве экранов телевизоров, алюминиевых и магниевых сплавов, радарных фильтров, объективов камер и магнитов.

Кроме того, Украина имеет вторые по величине в Европе запасы природного газа, основная часть которых залегает именно на Донбассе. Это потенциальное “вознаграждение” для Путина в размере 1,1 триллиона кубометров.

Издание напоминает, что стиль руководства Путина во все времена был ориентирован на природные ресурсы, от чего страдали инвестиции в развитие и высокие технологии.

По мнению авторов, примером этого могут служить развитие Северного морского пути и зависимость от западноевропейских экономик для обеспечения потребностей России в гражданском и военном высокотехнологичном оборудовании.

Плюсы стиля Путина в том, что природные ресурсы легко передать подчиненным мафиози, а при необходимости – отобрать их у них за нелояльность.

Свит и Тот считают, что сейчас Путин сосредоточен в первую очередь на Донбассе. Войска РФ продолжают штурмовать маленькие шахтерские и промышленные города – как-то Угледар, Бахмут и Белогоровка, и несут колоссальные потери.

Путин также может считать, что Донбасс может стать способом соблазнить Турцию, чтобы отделиться от партнеров по НАТО. Так, он хочет использовать “экономический гамбит” – получить украинские запасы газа и построить оттуда трубопровод в Турцию для дальнейшего мирового транзита.

Отмечается, что похоже на то, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готов подстраховаться на случай проигрыша Украины и пойти на то, чтобы его страна стала региональным хабом – “лучшим маршрутом перенаправления поставок газа в ЕС”.

Такая игра – классическое гангстерство в стиле Капоне, пишут авторы статьи. Путин хочет заплатить турецкой “полиции”, чтобы та смотрела в другую сторону, пока его олигархи набивают карманы.

Таким образом, как хочет верить Путин, в выигрыше будут все, кроме российских бандитов и солдат срочной службы, погибающих на Донбассе.

Одержимость Кремля Донбассом – рискованный шаг, делающий уязвимым Крымский полуостров. Так, генерал-лейтенант армии США в отставке Бен Годжес считает, что Крым является “решающей территорией” в военном плане. Войну в Украине можно выиграть или проиграть на Крымском полуострове, а не в Донбассе.

Отмечается, что если Москва потеряет контроль над портами и аэродромами в Крыму, это не позволит Кремлю доминировать в Черноморском регионе.

Военные объекты полуострова критически важны с точки зрения обеспечения российских сухопутных сил на юге оккупированной Украины и поддержки тактического давления на украинский портовый город Одессу.

Помимо прочего, потеря Крыма, особенно если Украина после этого станет частью НАТО, будет грозить РФ в Азовском море и вокруг него.

Но вместо того, чтобы решительно бороться с угрозами полуострову, Путин продолжает наращивать потери на Донбассе, что вызывает откровенные сомнения уже даже у российских пропагандистов и военных блоггеров.

Чрезмерная сконцентрированность Путина на Донбассе ослабила способность Москвы быстро перекинуть силы в Крым. Логистика остается слабостью РФ еще с начала войны, так что если войска РФ вдруг понадобятся на полуострове, они будут уязвимы к перехвату HIMARS, которые украинские защитники используют очень эффективно.

Похоже, Запад и Вашингтон ощущают эту стратегическую возможность: НАТО направляет больше вооружения в Украину и согласовало танки Leopard 2, а также направляет наземные бомбы малого диаметра и рассматривает возможность предоставления истребителей-бомбардировщиков.

Авторы подчеркивают, что мишень на спине Крыма становится все больше – как и на самом диктаторе Владимире Путине.