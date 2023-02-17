Если Украина отступит, мы получим новый Бахмут в другом городе – Кулеба
Если украинские защитники отступят из донецкого Бахмута, мы получим новое обострение в другом городе. Об этом в интервью изданию WAZ сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
– Кто жалуется, что защита вызывает слишком много жертв, не должен забывать: если мы отступим, другой город станет новым Бахмутом. Вот почему наши солдаты сражаются за каждый квадратный сантиметр земли, – подчеркнул Кулеба.
Он также выразил уверенность, что украинским силам удастся удержать Бахмут.
По словам министра, Россия уже начала свое новое наступление, и агрессор планирует усилить интенсивность боев весной.
– Но их план не сработает. По их представлениям, они давно должны были завоевать Бахмут, – напомнил Дмитрий Кулеба.
Ранее президент Владимир Зеленский отметил, что Бахмут не очень важен для Украины со стратегической точки зрения, однако если враг захватит этот город, то захочет пойти дальше.
Источник: WAZ