Якщо Україна відступить, ми отримаємо новий Бахмут в іншому місті – Кулеба

Лютий, 17 в 13:40

Якщо українські захисники відступлять із донецького Бахмута, ми лише отримаємо нове загострення у іншому місті. Про це в інтерв’ю виданню WAZ повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

– Той, хто скаржиться, що захист викликає надто багато жертв, не повинен забувати: якщо ми відступимо, інше місто стане новим Бахмутом. Ось чому наші солдати борються за кожен квадратний сантиметр землі, – підкреслив Кулеба.

Він також висловив упевненість, що українським силам вдастся утримати Бахмут.

За словами міністра, Росія вже розпочала свій новий наступ, тож агресори планують посилити інтенсивність боїв навесні.

Зараз дивляться

– Але їх план не спрацює. За їхніми уявленнями, вони давно мали завоювати Бахмут, – нагадав Дмитро Кулеба.

Раніше президент Володимир Зеленський зазначив, що Бахмут не дуже важливий для України зі стратегічного погляду, проте якщо ворог захопить це місто, то захоче піти далі.

Джерело: WAZ