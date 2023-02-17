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Факти / Україна

Якщо Україна відступить, ми отримаємо новий Бахмут в іншому місті – Кулеба

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Дмитро Кулеба
Фото: УНІАН

Якщо українські захисники відступлять із донецького Бахмута, ми лише отримаємо нове загострення у іншому місті. Про це в інтерв’ю виданню WAZ повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. 

– Той, хто скаржиться, що захист викликає надто багато жертв, не повинен забувати: якщо ми відступимо, інше місто стане новим Бахмутом. Ось чому наші солдати борються за кожен квадратний сантиметр землі, – підкреслив Кулеба.

Він також висловив упевненість, що українським силам вдастся утримати Бахмут. 

За словами міністра, Росія вже розпочала свій новий наступ, тож агресори планують посилити інтенсивність боїв навесні. 

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– Але їх план не спрацює. За їхніми уявленнями, вони давно мали завоювати Бахмут, – нагадав Дмитро Кулеба.

Раніше президент Володимир Зеленський зазначив, що Бахмут не дуже важливий для України зі стратегічного погляду, проте якщо ворог захопить це місто, то захоче піти далі. 

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Джерело: WAZ

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