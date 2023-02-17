Февраль, 17 в 6:39

Вооруженные силы Украины помешают планам российского диктатора Владимира Путина объявить о захвате города Бахмут Донецкой области к годовщине войны — 24 февраля.

Об этом заявляют аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что россияне намерены захватить Бахмут к 24 февраля, чтобы хоть каким-то достижением отметить первую годовщину полномасштабного вторжения в Украину.

Сейчас смотрят

Помимо того, оккупанты планируют нанести серию массированных ракетных ударов.

Но, по словам украинских официальных лиц, для захвата Бахмута российской армии потребуются значительно более высокие темпы продвижения, чем когда-либо за всю войну.

Недавно владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что его боевики окружат Бахмут к марту или апрелю. По словам аналитиков, такие оценки Пригожиным продвижения российских подразделений в районе Бахмута в целом ближе к тактическим реалиям, чем захват Бахмута к 24 февраля.

Кремль может нанести еще одну серию ракетных ударов по гражданским объектам по всей Украине, чтобы так “отметить” символическую годовщину вторжения.