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Факты / Україна

ВСУ не дадут Путину захватить Бахмут к годовщине войны 24 февраля — ISW

Марта Бондаренко, редактор ленты
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ВСУ не дадут Путину захватить Бахмут к годовщине войны 24 февраля — ISW
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины помешают планам российского диктатора Владимира Путина объявить о захвате города Бахмут Донецкой области к годовщине войны — 24 февраля.

Об этом заявляют аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что россияне намерены захватить Бахмут к 24 февраля, чтобы хоть каким-то достижением отметить первую годовщину полномасштабного вторжения в Украину.

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Помимо того, оккупанты планируют нанести серию массированных ракетных ударов.

Но, по словам украинских официальных лиц, для захвата Бахмута российской армии потребуются значительно более высокие темпы продвижения, чем когда-либо за всю войну.

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Недавно владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что его боевики окружат Бахмут к марту или апрелю. По словам аналитиков, такие оценки Пригожиным продвижения российских подразделений в районе Бахмута в целом ближе к тактическим реалиям, чем захват Бахмута к 24 февраля.

Кремль может нанести еще одну серию ракетных ударов по гражданским объектам по всей Украине, чтобы так “отметить” символическую годовщину вторжения.

Источник: Генштаб ВСУ
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