Затягування є помилкою: Зеленський про постачання зброї Україні

Лютий, 17 в 15:35

Президент України Володимир Зеленський заявив, що будь-яка затримка із боку західних партнерів у підтримці України є помилкою.

Про це він сказав, виступаючи по відеозв’язку перед учасниками Мюнхенської конференції з безпеки.

– Росія намагається виграти вільний час, торгуючись зі світом. На жаль, вона має знищити безліч життів. І тому нам треба поспішити. Нам потрібна швидкість наших домовленостей, постачань (зброї, – Ред.), щоб посилити нашу армію, швидкість рішень, щоб обмежити російський потенціал, – заявив він.

За його словами, зараз немає альтернативи швидкості надання Україні допомоги, бо від цієї швидкості залежить життя людей.

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