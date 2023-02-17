Зеленский в Мюнхене: российский Голиаф уже начал терять равновесие

Февраль, 17 в 15:10

Президент Украины Владимир Зеленский 17 февраля 2023 выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, где сравнил борьбу с Россией с историей о Давиде и Голиафе.

– У мира нет другой альтернативы, кроме победить Голиафа, который пришел уничтожить нашу жизнь. Быть Давидом – значит бороться, и мы боремся. Быть Давидом – значит иметь пращу, с которой нужно победить. У нас еще нет Давидовой пращи из Израиля, однако я надеюсь, что это только временно, и хочу поблагодарить мощную поддержку деньгами, оружием, – сказал Зеленский.

Он поблагодарил за поддержку президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, присутствовавших на панели, а также других партнеров, которые помогают Украине.

– Я благодарен каждому, кто дает пращу украинскому Давиду. Российский Голиаф уже начал терять равновесие, – подчеркнул глава Украинского государства.

Он вспомнил, что в прошлом году искал решительности и единства от мира и добавил, что Украина открыто говорила, что будет бороться в случае, если Россия начнет войну.

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– Я хотел услышать от мира: Украина, мы с тобой. Но, к сожалению, я услышал это только после того, как российские ракеты ударили по нашей земле. После того, как российские танки перешли наши границы, а Путин уничтожил все альтернативы, поставив вопрос мы – или он, – сказал Зеленский.

По его словам, эта Мюнхенская конференция показала, что у Голиафа шансов нет, но, к сожалению “у него есть потенциал”, ведь он пытается купить дополнительное время, торгуясь с миром, поэтому Украине нужно спешить, чтобы ограничить российский потенциал.

– Нам нужна скорость наших договоренностей, поставок, потому что от этой скорости зависит жизнь. Оттягивание всегда было и есть ошибкой. Пока мы ведем переговоры о танках, Кремль думает, как задушить Молдову. Когда мы убеждаем, что Украине нужна современная авиация, РФ убедила иранский режим, в результате чего у нас есть не только иранские дроны в украинском небе, но и нечто, чем Кремль за это заплатил, – объяснил президент.

Он добавил, что Украина не согласится ни на один компромисс.

Он добавил, что Украина не согласится ни на один компромисс, и нет никакой альтернативы Украине в ЕС и НАТО, иначе Кремль может уничтожить безопасность.

Президент напомнил, что чем дольше обсуждалось вступление Украины в ЕС и НАТО, тем агрессивнее становилась политика Кремля.

– Чем длиннее было молчание относительно Крыма на глобальной повестке дня, тем сильнее становился российский реваншизм. Чем дольше мир спорил, какие санкции и когда вводить против России, тем сильнее становились амбиции Кремля. Чем дольше у нас не было единства, тем больше иллюзий имела Россия, – отметил президент.

Зеленский выразил уверенность, что Украина способна победить Россию и выгнать ее со своей земли, восстановить безопасность в Черноморском регионе и поставки продовольствия, зерна в нуждающиеся в стране.

– Давид победил Голиафа не разговорами, а силой своих действий. Смелостью и пращей. Смелость у нас есть, у нас ее достаточно. Праща должна становиться сильнее уже сейчас. Чтобы в следующем году мы с вами встретились на первой послевоенной конференции. После победы свободной Украины, Европы и мира, – резюмировал он.

История о Давиде и Голиафе – библейский рассказ о том, как юный пастух по имени Давид победил великана-воина по имени Голиаф, чтобы спасти от филистимлян еврейский народ. Для этого он использовал пращу, то есть орудие для бросания камней, в которую положил пять гладких камней. В то же время Голиаф сражался с помощью меча, копья и щита.