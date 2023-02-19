Юсов: Февраль-март – мы ожидаем очень активные события на фронте

Февраль, 18 в 23:49

В течение февраля-марта события на фронте будут развиваться очень активно, так как президент РФ Владимир Путин отдал приказ в ближайшие недели полностью захватить Донецкую и Луганскую области.

Такое мнение в эфире Єдиних новин высказал официальный представитель ГУР Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Он отметил, что украинские военные не ждут такого наступления, “сложив руки”.

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— Февраль-март – мы ожидаем очень активные события. Задание от Путина – захватить Донбасс до марта. Ничего не выйдет. Эти даты уже много раз переносились. Та интенсивность, которую мы сейчас наблюдаем на Донбассе, это попытка реализации этих планов, — заявил Юсов.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что прогнозируемое весеннее наступление уже началось.