Юсов: Лютий-березень – ми очікуємо на дуже активні події

Лютий, 18 в 23:49

Протягом лютого-березня події на фронті розвиватимуться дуже активно, оскільки президент РФ Володимир Путін наказав найближчими тижнями повністю захопити Донецьку та Луганську області.

Таку думку в ефірі Єдиних новин висловив офіційний представник ГУР Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Він зазначив, що українські військові не чекають такого наступу, “склавши руки”.

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– Лютий-березень – ми очікуємо на дуже активні події. Завдання від Путіна – захопити Донбас до березня. Нічого не вийде. Ці дати вже багато разів переносились. Та інтенсивність, яку ми зараз спостерігаємо на Донбасі, це спроба реалізації цих планів, – заявив Юсов.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський сказав, що прогнозований весняний наступ уже розпочався.