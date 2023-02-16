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Факты / Україна

Прогнозируемое весеннее наступление со стороны РФ уже началось — Зеленский

Малиновская Ангелина, редактор ленты
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Фото: Генштаб ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что прогнозируемое весеннее наступление уже началось.

— Российские атаки уже происходят с нескольких направлений, — заявил он в интервью ВВС.

Однако глава государства полагает, что украинские силы могут продолжать сопротивляться наступлению России до тех пор, пока не смогут начать контрнаступление. При этом Зеленский повторил свои призывы к увеличению военной помощи со стороны Запада.

— Конечно, современное оружие ускоряет мир. Оружие — это единственный язык, который понимает Россия, — сказал Зеленский ВВС.

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Президент также ответил на угрозу президента Беларуси Александра Лукашенко вести войну вместе с Россией с его территории, если хотя бы один украинский солдат перейдет границу.

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— Я надеюсь, что (Беларусь, — Ред.) не присоединится (к войне, — Ред.). Если это произойдет, мы будем сражаться и выживем, — говорит Зеленский.

По его словам, позволить РФ снова использовать Беларусь в качестве плацдарма для нападения было бы “огромной ошибкой”.

Источник: BBC
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