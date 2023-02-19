Когда произойдет пик наступления РФ и какие направления под угрозой давления
Россия открывает новые направления наступления и перекидывает свои силы с Донецкого на Запорожский фронт.
Об этом заявил полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан.
— По всей видимости, россияне будут готовиться к штурмовым действиям в районе Орехова и Гуляйполя, то есть открывать еще один фронт и расширять географию своего движения, — отметил Свитан.
По его мнению, такие действия окупантов вполне прогнозируемы.
– Россиянам нужен еще один плацдарм, чтобы связать наши резервы. Оптимальный вариант для россиян – это район Орехова, – отметил эксперт.
Свитан считает, что сейчас Россия может перебросить на Запорожье наемников ПВК Вагнера и поставить им задачу “сражаться за Орехов”, так же как они это делают в Бахмуте. Таким образом, РФ хочет сковать украинские резервы, которые могли бы пойти на усиление Донецкого фронта.
Кроме того, эксперт уверен, что реальное направление, на котором враг может начать активные наступательные действия – Харьковское.
— Речь идет не о самом Харькове, а о части Харьковской области на левом берегу реки Оскол и Оскольского водохранилища. Россияне могут наступать с российских Валуек на Купянск и Лиман, – отметил полковник запаса ВСУ.
По мнению военного эксперта, захватчики будут пытаться вытеснить ВСУ из треугольника Купянск-Лиман-Кременная за реку Северский Донец.
Однако ВСУ прекрасно понимают логику действий врага и направления, на которых могут наступать оккупанты.
– Мы переходим в глухую оборону практически по всей линии фронта, поскольку нам нужно встретить эти почти 400 тысяч пришедших в Украину военных. Нарастание темпа боевых действий идет уже второй месяц – с нового года. Пик наступления врага будет через 1–2 недели, то есть примерно в конце февраля, — сказал он.