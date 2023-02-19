Когда произойдет пик наступления РФ и какие направления под угрозой давления

Февраль, 19 в 0:04

Россия открывает новые направления наступления и перекидывает свои силы с Донецкого на Запорожский фронт.

Об этом заявил полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан.

— По всей видимости, россияне будут готовиться к штурмовым действиям в районе Орехова и Гуляйполя, то есть открывать еще один фронт и расширять географию своего движения, — отметил Свитан.

По его мнению, такие действия окупантов вполне прогнозируемы.

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– Россиянам нужен еще один плацдарм, чтобы связать наши резервы. Оптимальный вариант для россиян – это район Орехова, – отметил эксперт.

Свитан считает, что сейчас Россия может перебросить на Запорожье наемников ПВК Вагнера и поставить им задачу “сражаться за Орехов”, так же как они это делают в Бахмуте. Таким образом, РФ хочет сковать украинские резервы, которые могли бы пойти на усиление Донецкого фронта.

Кроме того, эксперт уверен, что реальное направление, на котором враг может начать активные наступательные действия – Харьковское.

— Речь идет не о самом Харькове, а о части Харьковской области на левом берегу реки Оскол и Оскольского водохранилища. Россияне могут наступать с российских Валуек на Купянск и Лиман, – отметил полковник запаса ВСУ.

По мнению военного эксперта, захватчики будут пытаться вытеснить ВСУ из треугольника Купянск-Лиман-Кременная за реку Северский Донец.

Однако ВСУ прекрасно понимают логику действий врага и направления, на которых могут наступать оккупанты.