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Факти / Україна

Коли відбудеться пік наступу РФ та які напрямки під загрозою тиску – Світан

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
армия россии
Фото: Генштаб ЗСУ

Росія відкриває нові напрямки наступу та перекидає свої сили з Донецького на Запорізький фронт.

Про це заявив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан.

– Ймовірно, росіяни будуть готуватися до штурмових дій у районі Оріхова та Гуляйполя, тобто відкривати ще один фронт та розширювати географію свого руху, – зазначив Світан.

На його думку, такі дії окупантів цілком прогнозовані.

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– Росіянам потрібен ще один плацдарм, аби зв’язати наші резерви. Оптимальний варіант для росіян – це район Оріхова, – зазначив експерт.

Світан вважає, що зараз Росія може перекинути на Запоріжжя найманців ПВК Вагнера та поставити їм завдання “битися за Оріхів”, так само як вони це роблять у Бахмуті. Таким чином РФ хоче скувати українські резерви, які могли б піти на підсилення Донецького фронту.

Крім того, експерт впевнений, що реальний напрямок, на якому ворог може почати активні наступальні дії – Харківський.

– Йдеться не про сам Харків, а частину Харківської області на лівому березі ріки Оскіл та Оскільського водосховища. Росіяни можуть наступати з російських Валуйок на Куп’янськ та Лиман, – зазначив полковник запасу ЗСУ.

На думку військового експерта, загарбники намагатимуться витиснути ЗСУ з трикутника Куп’янськ–Лиман–Кремінна за ріку Сіверський Донець.

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Проте ЗСУ чудово розуміють логіку дій ворога і напрямки, на яких можуть тиснути окупанти.

– Ми переходимо в глуху оборону практично на всій лінії фронту, оскільки нам потрібно зустріти ці майже 400 тисяч військових, які прийшли в Україну. Наростання темпу бойових дій йде вже другий місяць – з нового року. Пік наступу ворога буде за 1–2 тижні, тобто приблизно наприкінці лютого, – сказав він.

Джерело: 24 канал
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