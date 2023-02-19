Февраль, 19 в 8:31

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с руководителем Офиса иностранных дел ЦК КП Китая Ван И.

Об этом говорится на сайте МИД Украины.

— Имел возможность обменяться мнениями с руководителем Офиса иностранных дел ЦК КП Китая Ван И. Мы согласились, что фундаментальный принцип территориальной целостности, закрепленный в Уставе ООН, является священным для обоих наших государств, — сказал Кулеба.

Украинский министр подчеркнул, что все инициативы, направленные на восстановление мира в Украине, должны базироваться именно на принципе территориальной целостности.

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Ранее министр иностранных дел Китая Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что готов представить свое мирное предложение для Украины.

Как отмечает CNN, уникальность этого заявления в том, что главный дипломат Китая назвал войну в Украине войной, а не конфликтом.

Китай не раз отказывался осудить агрессию России в Украине. В сентябре 2022 года Путин признал, что у Пекина есть “вопросы и беспокойство” по поводу вторжения, что выглядело как завуалированное признание разных взглядов на войну.