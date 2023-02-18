Китай назвал войну в Украине войной и говорит, что предложит мирный план

Февраль, 18 в 17:19

Пекин готов предоставить свое мирное предложение для Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности.

Как отмечает CNN, уникальность этого заявления состоит в том, что главный дипломат Китая назвал войну в Украине “войной”, а не “конфликтом”.

– Эта война не может продолжаться, – сказал Ван И.

Китайская позиция по поводу российско-украинской войны заключается в необходимости начать мирные переговоры. Ван И сказал, что в ней будет уважаться территориальная целостность и суверенитет всех стран.

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— Мы не хотим доливать масла в огонь и не желаем иметь никаких выгод от кризиса. Мы хотим содействовать тому, чтобы обрести мир. Мы на стороне мира и диалога. Нам нужно подумать о том, какие усилия мы можем приложить, чтобы положить конец этой войне, — сказал он.

В то же время многие лидеры Европейского Союза в Мюнхене сохраняют осторожность относительно намерений Пекина, поскольку Ван призвал европейские страны изменить свой подход к войне.

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что США обеспокоены тем, что Китай продолжает поддерживать Россию с начала войны в Украине.

— Конечно, мы также видели, как Северная Корея и Иран присылают оружие в поддержку жестокой войны России. Мы также озабочены тем, что Пекин углубил свои отношения с Москвой с начала войны. Скажу наперед, любые шаги Китая по оказанию смертоносной поддержки России приведут только к вознаграждению за агрессию, продолжению убийств и дальнейшему подрыву порядка, основанного на правилах, – сказала Харрис.

А президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в Мюнхене отметила необходимость дополнительных доказательств того, что Китай не сотрудничает с Россией.

Китай не раз отказывался осудить агрессию России в Украине. В сентябре 2022 года Путин признал, что у Пекина есть “вопросы и беспокойство” по поводу вторжения, что выглядело как завуалированное признание разных взглядов на войну.