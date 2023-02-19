Лютий, 19 в 8:31

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з керівником Офісу закордонних справ ЦК КП Китаю Ван І.

Про це йдеться на сайті МЗС України.

– Мав можливість обмінятись думками з керівником Офісу закордонних справ ЦК КП Китаю Ван І. Ми погодилися, що фундаментальний принцип територіальної цілісності, закріплений у Статуті ООН, є священним для обох наших держав, – сказав Кулеба.

Український міністр вкотре наголосив, що всі ініціативи, спрямовані на відновлення миру в Україні, мають базуватися саме на принципі територіальної цілісності.

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Раніше міністр закордонних справ Китаю Ван І на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що готовий представити свою мирну пропозицію для України.

Як зазначає CNN, унікальність цієї заяви в тому, що головний дипломат Китаю назвав війну в Україні “війною”, а не “конфліктом”.

Китай неодноразово відмовлявся засудити агресію Росії в Україні. У вересні 2022 року Путін визнав, що у Пекіна є “питання та занепокоєння” щодо вторгнення, що виглядало як завуальоване визнання різних поглядів на війну.