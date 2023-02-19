Февраль, 19 в 12:46

Союзники по НАТО должны завершить разработку гарантий безопасности для Украины до саммита в июле. Такое мнение высказал премьер-министр Великобритании Риши Сунак в интервью Bloomberg.

Так, Сунак поддержал идею о вступлении Украины в союз и подчеркнул, что к этому моменту необходимо разработать план обеспечения безопасности Украинского государства.

– Нам нужно подумать о том, как в будущем мы будем защищать безопасность Украины. Это разговор, который мы уже должны начать, потому что саммит в Вильнюсе – хорошее место для его завершения, – резюмировал он.

Напомним, лидеры стран НАТО должны встретиться для саммита в столице Литвы 11 и 12 июля.

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Риши Сунак уже призвал союзников предоставить Украине больше дальнобойного оружия, артиллерии, систем ПВО и танков. Он заявил, что война достигла переломного момента, поэтому Киев должен получить решающее преимущество на поле боя, что возможно только если ему предоставят правильное оружие.

Урсула фон дер Ляйен, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, также призвала ускорить производство снарядов, в которых остро нуждается Украина.

Тем временем глава МИД Китая во время конференции в Мюнхене выступил за “мирные переговоры”.