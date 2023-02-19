Прем’єр Британії закликав НАТО розробити гарантії безпеки для України до липня

Лютий, 19 в 12:46

Союзники по НАТО повинні завершити розробку гарантій безпеки для України до саміту у липні. Таку думку висловив прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак в інтерв’ю Bloomberg.

Так, Сунак підтримав ідею про вступ України в союз та підкреслив, що до цього моменту необхідно розробити план, як забезпечити безпеку Української держави.

– Нам потрібно подумати про те, як у майбутньому ми захищатимемо безпеку України. Це – розмова, яку ми вже маємо розпочати, бо саміт у Вільнюсі – гарне місце для його завершення, – резюмував він.

Нагадаємо, лідери країн НАТО мають зустрітись для саміту у столиці Литви 11 та 12 липня.

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Ріші Сунак уже закликав союзників надати Україні більше далекобійної зброї, артилерії, систем ППО та танків. Він заявив, що війна досягла переломного моменту, тож Київ повинен отримати вирішальну перевагу на полі бою, що можливо, лише якщо йому нададуть правильну зброю.

Урсула фон дер Ляєн, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, також закликала прискорити виробництво снарядів, яких гостро потребує Україна.

Тим часом глава МЗС Китаю під час безпекової конференції у Мюнхені виступив за “мирні переговори”.