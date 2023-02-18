Украина надеется получить приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе — Стефанчук
Фото: Верховна Рада
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук ожидает, что на саммите НАТО в Вильнюсе Украина получит приглашение в военный блок.
— Мы ожидаем, что на Вильнюсском саммите Украина получит такое приглашение (в НАТО, — Ред.) и уже начнет свой путь в Альянс, — сказал Стефанчук в эфире Єдиних новин.
Он отметил, что среди тем, обсуждаемых на полях Мюнхенской конференции по безопасности, “вопросы, связанные с приглашением Украины в НАТО”.
Напомним, что саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года.
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Также ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что позиция НАТО по отношению к Украине не изменилась, на данный момент главный приоритет – не членство в союзе, а помощь Киеву с тем, чтобы он победил в масштабной войне с Москвой.