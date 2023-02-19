Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Вениславский оценил, сколько ракет может запустить РФ по Украине 22-24 февраля

Анастасия Гевко, редактор ленты
Вениславский оценил, сколько ракет может запустить РФ по Украине 22-24 февраля
Фото: Depositphotos

Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель Президента в ВР Федор Вениславский сообщил, что на годовщину полномасштабного вторжения РФ может прибегнуть к очередным масштабным ракетным обстрелам Украины.

Так, он отметил в интервью Укринформу, что 22, 23 и 24 февраля следует ожидать воздушных атак с применением ракет и БПЛА.

– Возможно, на линии фронта будет обострение, вызванное применением врагом авиации, – рассказал народный депутат.

Вениславский добавил, что по разным данным россияне дополнительно получили несколько сотен иранских беспилотников Shahed.

Сейчас смотрят

Также, по его оценкам, у россиян критически низкий уровень запасов высокоточных ракет – от десятков до сотен различных типов.

Читайте
Ракеты, дроны и наступление: эксперт спрогнозировал планы РФ на 24 февраля

Источник: Укринформ
Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка