Вениславский оценил, сколько ракет может запустить РФ по Украине 22-24 февраля

Февраль, 19 в 20:08

Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель Президента в ВР Федор Вениславский сообщил, что на годовщину полномасштабного вторжения РФ может прибегнуть к очередным масштабным ракетным обстрелам Украины.

Так, он отметил в интервью Укринформу, что 22, 23 и 24 февраля следует ожидать воздушных атак с применением ракет и БПЛА.

– Возможно, на линии фронта будет обострение, вызванное применением врагом авиации, – рассказал народный депутат.

Вениславский добавил, что по разным данным россияне дополнительно получили несколько сотен иранских беспилотников Shahed.

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Также, по его оценкам, у россиян критически низкий уровень запасов высокоточных ракет – от десятков до сотен различных типов.