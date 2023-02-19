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Факти / Україна

Веніславський оцінив, скільки ракет може запустити РФ по Україні 22-24 лютого

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Веніславський оцінив, скільки ракет може запустити РФ по Україні 22-24 лютого
Фото: Depositphotos

Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник Президента у ВР Федір Веніславський повідомив, що на річницю повномасштабного вторгнення РФ може вдатись до чергових масштабних ракетних обстрілів України. 

Так, він зазначив в інтерв’ю Укрінформу, що 22, 23 і 24 лютого варто очікувати повітряних атак із застосуванням ракет та БПЛА. 

– Можливо, на лінії фронту буде загострення, спричинене застосуванням ворогом авіації, – розповів народний депутат.

Веніславський додав, що за різними даними росіяни додатково отримали кілька сотень іранських безпілотників Shahed. 

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Також, за його оцінками, росіяни мають критично низький рівень запасів високоточних ракет – від десятків до сотень різних типів. 

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Джерело: Укрінформ
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