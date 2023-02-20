Чарльз ІІІ посетил украинских военных, которые учатся в Великобритании
В понедельник, 20 февраля, король Чарльз III посетил украинских военнослужащих, которые проходят обучение в Великобритании.
Соответствующие видео опубликовал корреспондент Ричард Палмер в Twitter.
Отмечено, что король приехал на базу в Уилтшире, что на юге Англии.
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Монарх стал свидетелем того, как инструкторы учат украинских военных атаковать позиции врага. Кроме того, Чарльз III пообщался с защитниками Украины.
King Charles III chats to Ukrainian troops training in Wiltshire. pic.twitter.com/NjgXSMGNOO
— Richard Palmer (@RoyalReporter) February 20, 2023