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Чарльз ІІІ посетил украинских военных, которые учатся в Великобритании

Бедрак Виктория, редактор ленты
Чарльз ІІІ посетил украинских военных, которые учатся в Великобритании

В понедельник, 20 февраля, король Чарльз III посетил украинских военнослужащих, которые проходят обучение в Великобритании.

Соответствующие видео опубликовал корреспондент Ричард Палмер в Twitter.

Отмечено, что король приехал на базу в Уилтшире, что на юге Англии.

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Монарх стал свидетелем того, как инструкторы учат украинских военных атаковать позиции врага. Кроме того, Чарльз III пообщался с защитниками Украины.

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