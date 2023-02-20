Чарльз ІІІ відвідав українських військових, які навчаються у Великій Британії

Лютий, 20 в 16:13

У понеділок, 20 лютого, король Чарльз III відвідав українських військовослужбовців, які навчаються у Великій Британії.

Відповідні відео опублікував кореспондент Річард Палмер у Twitter.

Зазначено, що король приїхав на базу у Вілтширі, що на півдні Англії.

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Монарх став свідком того, як інструктори вчать українських військових атакувати позиції ворога. Окрім того, Чарльз III поспілкувався з захисниками України.

King Charles III chats to Ukrainian troops training in Wiltshire. pic.twitter.com/NjgXSMGNOO — Richard Palmer (@RoyalReporter) February 20, 2023

Раніше прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак запропонував посилити підготовку українських військових, а також почати навчання пілотів винищувачів і морських піхотинців.