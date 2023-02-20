Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ

Чарльз ІІІ відвідав українських військових, які навчаються у Великій Британії

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Чарльз ІІІ відвідав українських військових, які навчаються у Великій Британії

У понеділок, 20 лютого, король Чарльз III відвідав українських військовослужбовців, які навчаються у Великій Британії.

Відповідні відео опублікував кореспондент Річард Палмер у Twitter.

Зазначено, що король приїхав на базу у Вілтширі, що на півдні Англії.

Зараз дивляться

Монарх став свідком того, як інструктори вчать українських військових атакувати позиції ворога. Окрім того, Чарльз III поспілкувався з захисниками України.

Раніше прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак запропонував посилити підготовку українських військових, а також почати навчання пілотів винищувачів і морських піхотинців.

Читайте
Велика Британія запровадила нові санкції проти РФ: у переліку 15 позицій

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка