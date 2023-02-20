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Факты / Україна

Италия готова предоставить Украине самолеты Tornado и Amx, но не хочет быть первой – СМИ

Валентина Чорна, редактор ленты
бойовий літак Tornado
Фото: Getty Images

Италия может поставить Украине пять боевых самолетов Tornado и Amx, однако не хочет делать это первой.

Об этом сообщает итальянское издание La Reppublica со ссылкой на собственные источники.

По политическим соображениям Рим хочет создать впечатление, будто вынужден следовать за длинной очередью союзников во главе с Великобританией, ведь именно она призывает к такому решительному шагу.

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Также, по данным издания, правительство Италии рассматривает идею проведения международной конференции по реконструкции Украины.

Отметим, что боевой самолет Tornado был разработан в 1970-х годах Panavia — общей компанией ФРГ, Италии и Британии.

Они способны нести до 9 тыс. кг полезной нагрузки, развивают скорость около 2,4 тыс. км/ч на высоте 9 км. Tornado могут выполнять роль истребителя-бомбардировщика, а также используются для уничтожения ПВО.

Amx — это легкий штурмовик, разработанный совместно Бразилией и Италией.

Боевая нагрузка составляет до 3,8 тыс. кг разного вооружения. Италия использует с этим самолетом шестиствольную пушку M61A1 с 350 снарядами, а Бразилия – пушку DEFA 554.

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