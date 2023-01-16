Шольца просят передать Украине самолеты Tornado: что известно о немецких истребителях
Экс-посол в Германии, заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник предложил Федеральному канцлеру Олафу Шольцу передать Киеву 93 многоцелевых боевых самолета Tornado.
Об этом он написал вечером 15 января в Twitter.
– У меня есть творческое предложение к нашим немецким друзьям. Бундесвер имеет 93 многоцелевых боевых самолета Tornado, которые вскоре будут выведены из эксплуатации и заменены F-35. Хотя это и старый реактивный истребитель, но все же очень мощный. Почему бы не поставить эти Торнадо в Украину, Бундесканцлер? — написал Мельник.
I have a creative proposal to our German friends. The Bundeswehr has 93 Tornado multirole combat aircraft that will be decommissioned soon & replaced by F-35.
Though it’s an old jet fighter, but still very powerful. Why not to deliver these Tornados to Ukraine @Bundeskanzler? pic.twitter.com/KxTZdUQLASСейчас смотрят
— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) January 15, 2023
Tornado — это двухместный многоцелевой боевой реактивный самолет с крылом переменной стреловидности, разработанный в начале 1970-х годов.
Существует в таких основных модификациях: истребитель-бомбардировщик Tornado IDS, перехватчик Tornado ADV, разведчик Tornado ECR. Является одним из основных боевых самолетов НАТО.
Тактико-технические характеристики Tornado:
- Экипаж – 2 человека
- Грузоподъемность – 9 000 кг
- Длина – 16,72 м
- Высота – 5,95 м
- Размах крыла: 8,60 м – 13,91 м (в зависимости от угла стреловидности)
- Площадь крыла – 26,60 м² (при углу стреловидности 25°)
- Масса пустого – 14 091 кг
- Максимальная взлетная масса – 27 950 кг (с внешними подвесками)
- Масса топлива во внутренних баках – 4 650 кг + 440 кг (килевой бак)
- Силовая установка — 2×ТРДДФ RB199
Летные характеристики:
- Максимально допустимая скорость – 2340 км/ч (2,2 Маха)
- Максимальная скорость – 1 480 км/ч (на малой высоте без подвесок)
- Крейсерская скорость – 1 112 км/ч (с подвесками)
- Боевой радиус – 1 390 км
- Перегонная дальность – 3 890 км
- Длина пробега – 370 м
- Максимальная перегрузка – +7,5 g
Вооружение:
- Стрелково-пушечное – 1 х 27 мм BK-27 Маузер
- Боезапас – 1 х 180 патронов
- Скорострельность — 1 600 выстрелов/мин
- Точки подвески – 7
- Боевая нагрузка – 9 000 кг
- Управляемые ракеты — УРВВ AIM-9, противорадиолокационные HARM, ALARM, ПКР Sea Eagle, TASM
- Бомбы – BL-755, Mk.83, MW-1, JP233, LAU-51A, LR-25, WE177