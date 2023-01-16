Экс-посол в Германии, заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник предложил Федеральному канцлеру Олафу Шольцу передать Киеву 93 многоцелевых боевых самолета Tornado.

Об этом он написал вечером 15 января в Twitter.

– У меня есть творческое предложение к нашим немецким друзьям. Бундесвер имеет 93 многоцелевых боевых самолета Tornado, которые вскоре будут выведены из эксплуатации и заменены F-35. Хотя это и старый реактивный истребитель, но все же очень мощный. Почему бы не поставить эти Торнадо в Украину, Бундесканцлер? — написал Мельник.