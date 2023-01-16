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Факты / Україна

Шольца просят передать Украине самолеты Tornado: что известно о немецких истребителях

Валентина Чорна, редактор ленты
бойовий літак Tornado
Фото: Getty Images

Экс-посол в Германии, заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник предложил Федеральному канцлеру Олафу Шольцу передать Киеву 93 многоцелевых боевых самолета Tornado.

Об этом он написал вечером 15 января в Twitter.

– У меня есть творческое предложение к нашим немецким друзьям. Бундесвер имеет 93 многоцелевых боевых самолета Tornado, которые вскоре будут выведены из эксплуатации и заменены F-35. Хотя это и старый реактивный истребитель, но все же очень мощный. Почему бы не поставить эти Торнадо в Украину, Бундесканцлер? — написал Мельник.

Tornado — это двухместный многоцелевой боевой реактивный самолет с крылом переменной стреловидности, разработанный в начале 1970-х годов.

Существует в таких основных модификациях: истребитель-бомбардировщик Tornado IDS, перехватчик Tornado ADV, разведчик Tornado ECR. Является одним из основных боевых самолетов НАТО.

Тактико-технические характеристики Tornado:

  • Экипаж – 2 человека
  • Грузоподъемность – 9 000 кг
  • Длина – 16,72 м
  • Высота – 5,95 м
  • Размах крыла: 8,60 м – 13,91 м (в зависимости от угла стреловидности)
  • Площадь крыла – 26,60 м² (при углу стреловидности 25°)
  • Масса пустого – 14 091 кг
  • Максимальная взлетная масса – 27 950 кг (с внешними подвесками)
  • Масса топлива во внутренних баках – 4 650 кг + 440 кг (килевой бак)
  • Силовая установка — 2×ТРДДФ RB199

Летные характеристики:

  • Максимально допустимая скорость – 2340 км/ч (2,2 Маха)
  • Максимальная скорость – 1 480 км/ч (на малой высоте без подвесок)
  • Крейсерская скорость – 1 112 км/ч (с подвесками)
  • Боевой радиус – 1 390 км
  • Перегонная дальность – 3 890 км
  • Длина пробега – 370 м
  • Максимальная перегрузка – +7,5 g

Вооружение:

  • Стрелково-пушечное – 1 х 27 мм BK-27 Маузер
  • Боезапас – 1 х 180 патронов
  • Скорострельность — 1 600 выстрелов/мин
  • Точки подвески – 7
  • Боевая нагрузка – 9 000 кг
  • Управляемые ракеты — УРВВ AIM-9, противорадиолокационные HARM, ALARM, ПКР Sea Eagle, TASM
  • Бомбы – BL-755, Mk.83, MW-1, JP233, LAU-51A, LR-25, WE177
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