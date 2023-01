Экс-посол в Германии, заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник предложил Федеральному канцлеру Олафу Шольцу передать Киеву 93 многоцелевых боевых самолета Tornado.

Об этом он написал вечером 15 января в Twitter.

I have a creative proposal to our German friends. The Bundeswehr has 93 Tornado multirole combat aircraft that will be decommissioned soon & replaced by F-35.

Though it’s an old jet fighter, but still very powerful. Why not to deliver these Tornados to Ukraine @Bundeskanzler? pic.twitter.com/KxTZdUQLAS

— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) January 15, 2023