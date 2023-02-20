Лютий, 20 в 16:34

Італія може поставити Україні п’ять бойових літаків Tornado та Amx, однак не хоче робити це першою.

Про це повідомляє італійське видання La Reppublica з посиланням на власні джерела.

З політичних міркувань Рим хоче створити враження, ніби змушений слідувати за довгою чергою союзників на чолі з Великою Британією, адже саме вона закликає до такого рішучого кроку.

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Також, за даними видання, уряд Італії розглядає ідею проведення міжнародної конференції з реконструкції України.

Зазначимо, що бойовий літак Tornado було розроблено у 1970-х роках Panavia – спільною компанією ФРН, Італії та Британії.

Вони здатні нести до 9 тис. кг корисного навантаження, розвивають швидкість близько 2,4 тис. км/год на висоті 9 км. Tornado можуть виконувати роль винищувача-бомбардувальника, а також використовуються для знищення ППО.

Amx – це легкий штурмовик, розроблений спільно Бразилією та Італією.

Бойове навантаження становить до 3,8 тис. кг різного озброєння. Італія використовує з цим літаком шестиствольну гармату M61A1 з 350 снарядами, а Бразилія – гармату DEFA 554.