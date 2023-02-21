Португалия отправит танки Leopard в Украину: в Минобороны назвали сроки

Февраль, 20 в 23:58

Португалия готова отправить в Украину три боевых танка Leopard 2 A6 в марте 2023 года.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Португалии, пишет CNN.

Решение было принято в рамках взаимодействия с союзниками и партнерами.

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Отмечается, что несколько стран предложили предоставить Украине танки, но не все подтвердили количество, которое планируют прислать.

– Значительная часть южной и восточной Украины, где ведется большинство тяжелых боевых действий, является идеальной местностью для соединения современных западных танков и бронированных боевых машин для ведения контрнаступления, – говорится в издании.

Кроме того, Leopard 2, Abrams и британские Challengers оснащены крупнокалиберными пулеметами, которые могли бы уничтожить пехоту на открытой местности.

Еще одно преимущество танков Leopard 2 состоит в том, что боеприпасы 120-мм пушки широко доступны среди армий НАТО.