Февраль, 20 в 18:12

В Вооруженных силах Украины сформируют как минимум два танковых батальона с немецкими боевыми танками Leopard 2.

Об этом сегодня на брифинге сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Кроме того, предположительно, будут созданы шесть-семь батальонов, вооруженных боевыми танками Leopard 1.

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– Я уверен, что будет минимум два батальона танков Leopard 2. У нас также, вероятно, будет шесть или семь батальонов с Leopard 1 с боеприпасами, – отметил Резников.

По его словам, речь идет о танковой коалиции, в рамках которой страны-союзники Украины передадут танки Leopard.

Украинская армия также получит британские танки Challenger 2, американские Abrams и легкие французские танки AMX-10RC. 14 французских боевых бронемашин, которые еще называют “колесными танками”, уже на пути в Украину.

Резников ожидает, что боевые танки Leopard 2 поступят к апрелю этого года. Однако все зависит от сроков подготовки украинских военных.

Недавно канцлер Германии Олаф Шольц призвал союзников, которые могут поставить боевые танки Украине, сделать это уже сейчас.

В то же время президент США Джо Байден во время визита в Киев 20 февраля заявил, что союзники собрали для Украины 700 танков и тысячи бронемашин.