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Факти / Україна

Португалія відправить танки Leopard в Україну: в Міноборони назвали терміни

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Leopard-2
Фото: Getty Images

Португалія готова відправити в Україну три бойові танки Leopard 2 A6 у березні 2023 року.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Португалії, пише CNN.

Рішення було ухвалено в межах взаємодії із союзниками та партнерами.

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Зазначається, що кілька країн запропонували надати Україні танки, але не всі підтвердили кількість, яку планують надіслати.

– Значна частина південної та східної України, де ведеться більшість важких бойових дій, є ідеальною місцевістю для з’єднання сучасних західних танків і броньованих бойових машин для ведення контрнаступу, – йдеться у виданні.

Крім того, Leopard 2, Abrams і британські Challengers оснащені великокаліберними кулеметами, які могли б знищити піхоту на відкритій місцевості.

Ще одна перевага танків Leopard 2 полягає в тому, що боєприпаси для 120-мм гармати широко доступні серед армій НАТО.

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