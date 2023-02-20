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Факты / Україна

Вопрос уже практически решен: Резников об истребителях для Украины

Валентина Чорна, редактор ленты
Олексій Резніков
Фото: Минобороны

Инициатива по передаче Украине западных истребителей уже существует, осталось только организовать “самолетную коалицию”.

Об этом на брифинге 20 февраля заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

— Сначала была “танковая инициатива”, которая родилась в определенных головах, и ее отрабатывали, затем наступила “танковая коалиция”. То же самое, поверьте мне, с самолетами. Инициатива уже существует. Осталось “украсить” эту “самолетную коалицию”, — отметил он.

По словам Резникова, сейчас стоит вопрос выбора авиаплатформы, но он является “несколько политическим”.

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– По большому счету, я это точно уже знаю и чувствую, считайте, что он решен. Это просто вопрос выбора, какая платформа будет основной и базовой. Это принципиальная задача, – отметил он.

Министр обороны подчеркнул, что следует остановить доминирование российской авиации в небе, не дать РФ пойти в наступление и подготовить контрнаступление ВСУ.

— То есть это все – система защиты. И мы это объясняем нашим партнерам. То, что мы используем наше право на самозащиту в соответствии с уставом ООН. И они уже это услышали, – сказал Резников.

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Источник: Укринформ
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