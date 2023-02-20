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Факти / Україна

Питання вже практично вирішене: Резніков про винищувачі для України

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Олексій Резніков
Фото: Міноборони

Ініціатива щодо передання Україні західних винищувачів вже існує, залишилося лише організувати “літакову коаліцію”.

Про це на брифінгу 20 лютого заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

– Спочатку була “танкова ініціатива”, яка народилася в певних головах, і її відпрацьовували, потім настала “танкова коаліція”. Те ж саме, повірте мені, з літаками. Ініціатива вже існує. Залишилося “прикрасити” цю “літакову коаліцію”, – зазначив він.

За словами Резнікова, зараз стоїть питання вибору авіаплатформи, але воно є “трохи політичним”.

Зараз дивляться

– За великим рахунком, я це точно вже знаю і відчуваю, вважайте, що його вирішено. Це просто питання вибору, яка платформа буде основною та базовою. Це принципове завдання, – зазначив він.

Міністр оборони наголосив, що потрібно зупинити домінування російської авіації в небі, не дати РФ піти в наступ і підготувати контрнаступ ЗСУ.

– Тобто, це все – система захисту. І ми це пояснюємо нашим партнерам. Те, що ми використовуємо наше право на самозахист відповідно до статуту ООН. І вони вже це почули, – сказав Резніков.

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Джерело: Укрінформ
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