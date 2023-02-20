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Факты / Україна

Они собирались нас добивать – генерал-майор Нацгвардии Олег Сахон об обороне Харькова

Татьяна Доцяк, журналист Факты ICTV
Они собирались нас добивать – генерал-майор Нацгвардии Олег Сахон об обороне Харькова

Харьков мог повторить судьбу Херсона – 24 февраля 2022 года уже в 9 утра вражеские войска были на кольцевой, в городе активизировались так называемые “спящие группы” диверсантов, были попытки отстранения и даже ликвидации власти, прорыв российских десантников в центр Харькова и ожесточенный бой в школе на Шевченко.

Харьков был на волоске, но россияне просчитались, говорит генерал-майор Национальной гвардии Украины, начальник Восточного территориального управления Олег Сахон. В бой встали все, кто мог стрелять, а кто не мог – колотил коктейли Молотова. Врага била опытная 92 бригада, пограничники, новая ТРО и даже курсанты.

На харьковской кольцевой так называемой второй армии мира давали жару молодые гвардейцы, для которых этот бой был первым в жизни — подбивали вражеские танки, БТРы, брали в плен оккупантов — проявляли невероятную силу духа и сообразительность.

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Эта война заберет немало мужественных воинов и родит множество героев – когда в начале марта один из нацгвардейцев подбил вражеский самолет, который терроризировал Харьковскую область, Сахон подарил ему личные наручные часы. Пройдет почти год, и этот же гвардеец подобьет еще один самолет – уже под Бахмутом.

За несколько дней до полномасштабного вторжения в воздухе чувствовалось напряжение, вспоминает Олег Сахон. Опытный военный – в 2017 году вместе с СБУ и силами контрдиверсионной борьбы в районе Новозвановки и Троицкого принял участие в проведении спецоперации по задержанию 28 боевиков.

В настоящее время он командует Нацгвардией на востоке Украины. Когда утром 24 февраля услышал первые взрывы, сначала не мог поверить, что Путин все же решился на полномасштабную войну.

Запах войны уже был, это чувствовалось в том, что вокруг Харькова творилось — затишье, передвижение транспортных средств, тишина в пограничье, документы, которые поступали к нам по разведке местности, уточнению координат, выходу подразделений на боевые позиции, если потребуется, других мер, которые касались оперативной подготовки районов дислокации частей, а также усиления и обороны объектов.

Для человека военного много признаков того, что, наверное, к чему-то готовятся. Ночь 24 февраля, когда я услышал взрывы и понял, что война все-таки начинается — это состояние некого шока. Потому что ты не можешь — а я человек опытный, который столько лет отдавший армии, взрослый уже, живущий в XXI веке — осознать, что президент России решился на такое, — вспоминает Сахон.

Ночью 24 февраля он получил первые тайные телеграммы, где были расписаны все его действия и боевые задачи, вспоминает Сахон.

— Мы не отходили никуда, потому что целью было защитить Харьков. Части, дислоцировавшиеся в Харькове – третья бригада оперативного назначения, пятая бригада Слобожанская, которая дислоцировалась в Харьков – все приступили к выполнению поставленных боевых задач в пределах города. Третья бригада оперативного назначения имела больший военный потенциал – мощный огневой, и она вышла на границы окружной дороги. Пятая бригада сразу приступила к формированию нашего резерва и мобилизации личного состава, который был приписан, – говорит он

Уже утром в Нацгвардию пришло много добровольцев, которые требовали выдать им оружие, чтобы защищать город.

– Я принял такое решение – мы раздавали оружие практически всем желающим тогда ребятам, мужчинам, которые приходили к нам, потому что в этом был определенный смысл, понимаете? Дело обороны Харькова – это общее дело не только военных, гвардейцев, но и гражданина, который понимает, что пришли к нему в дом, – отмечает нацгвардеец.

Среди них был и Олег Громадский, полковник в отставке, который привел с собой около пяти десятков добровольцев и встал на защиту города. Тогда на кольцевой сражался с врагом и его сын – лейтенант Нацгвардии Евгений Громадский. Отец прикрывал сына, когда тот прорывался в тыл врага, сам погиб, а сын выполнил боевую задачу.

– Есть в мирной жизни и гражданские люди, и офицеры, которые абсолютно ничем не отличаются от широких масс и ничем выдающимся себя не проявляют. Но когда попадают в определенные условия, когда нужно принимать решения, быть таким бесшабашным, мужественным, терпеливым, они раскрываются как личность.

Вот Громадский, наверное, из той породы. Потому что та такая знаете юношеская лихость — подстрелить противника, забрать трофеи, не даться, подраться в бою, показать кто есть кто — она в определенных очевидных вещах делает свое дело военное. Его назначили командовать личным составом третьей бригады, и они на подступах к Харькову очень удачно приступили к ведению боевых действий. Его отец погиб, к сожалению. Вся дальнейшая история его боев прописана в решении Президента наградить его высоким и почетным званием Героя Украины, – рассказывает Сахон.

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Харьков был как никогда сплочен, говорит Сахон. Главная задача – не пустить врага в Харьков, и каждый делал все, что мог. Начальник артиллерии Мукимбой Жумабев, говорит, вместе с дивизионом 3 бригады оперативного назначения уничтожил гаубицами множество сил противника – как живой, так и техники.

– Очень страшная вещь — артиллерия, особенно если она подготовлена. Я сегодня хочу поклониться всем материям солдат-срочников, которые в составе артиллерийского дивизиона выполнили так много боевых задач. Мамы могут ими гордиться, потому что они настоящие герои нашей Украины. Я не знаю, что меня подтолкнуло, но со складов в Ахтырке за месяц до войны я вывез весь боекомплект того дивизиона, и это нам позволило иметь огневое преимущество в начале, в первые дни войны, – делится воспоминаниями генерал-майор.

В начале войны отличился и еще один нацгвардеец, который из ПЗРК (переносного зенитно-ракетного комплекса) Перун сбил вражеский самолет, терроризировавший харьковчан, а российского летчика Максима Криштопа тогда взяли в плен.

– Даже странно, мы сегодня (ред. – 14 февраля 2023  года) даем интервью, а вчера под Бахмутом он сбил Су-24, бомбардировщик. Со своим товарищем. Это мастер своего дела. У ребенка просто внутреннее чувство поиска воздушной цели, выбора дальности и правильного использования ПЗРК. Эти мальчики, как я говорю — с дудкой на плечах, забирают у России миллионы.

Про летчиков я не говорю, потому что это абсолютно беспринципные люди. Мы знаем, сколько ужаса они наделали в Харькове, я и сам был не раз под бомбежками. Я знаю что такое бомба, которая разрывается в 500 метрах от тебя, а что тогда говорить об уничтоженных жилых домах, целых кварталах, правительственном центре города, который был развален в начале войны.

И самая большая наша трагедия — это 5 бригада Слобожанская, которая была полностью уничтожена  двумя авиационными налетами, бомбо-штурмовыми ударами. Пункт постоянной дислокации на сегодняшний день не возрожден, его не существует. Это одни из наших первых потерь, которые мы понесли непосредственно в городе, пока не дошло до уличных боев, – говорит Сахон.

В начале полномасштабной войны в Харькове проснулись так называемые спящие группы диверсантов, а 27 февраля колонна российских военных прорвалась в город – в телеграмм-каналах распространялись видео с россиянами в городе.

– Я видел технику на Алексеевке, которая продвигалась, и пешие группы, выходившие из метро. Прорыв групп десантников и российской пехоты, кажется, это была российская нацгвардия. Мы их просто различали по форме. Мы видели эти Тигры, наполненные щитами и палками. Они уже готовились к тому, что удержат ситуацию вокруг областной государственной администрации, поднимут флаг, ну, а дальше уже дело, наверное, тех, кто будет добивать нас здесь по городу, — рассказывает начальник Восточного территориального управления Нацгвардии.

На большой скорости колонна российских военных прорывалась в центр Харькова, по дороге вели хаотичный огонь и уничтожали все вокруг, говорит Сахон.

– На нас выскочила группа на улице Гиршмана, мы тогда сменили место дислокации основного командного пункта и встретились с ними лоб в лоб. Таким был мой первый бой в Харькове, мы им нанесли огневое поражение. У нас было двое раненых. К сожалению, один погиб, а один выжил, несмотря на три попавшие в него пули, — описывает столкновение Сахон

Военным российской армии удалось закрепиться в школе на Шевченко, бой продолжался целый день, значительное количество окупантов ликвидировали, нескольких взяли в плен, остальные сгорели во время пожара в школе.

— Эти первые дни были достаточно напряженными. Оперативная обстановка настолько быстро менялась, что надо было быть очень осторожными. Мы с начальником полиции Тимошко (начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко) вроде и рядом были, соседями, в одном квартале ползали по асфальту. По нам стреляли со всех сторон, и никто не мог понять — кто есть кто. Сейчас мы с ним вспоминаем это как побратимы — что нас объединили пули, когда мы ползали на пузе по улице Жен Мироносиц, — добавляет он

В первые дни войны в обороне Харькова огромную роль сыграли механизированные бригады, взявшие на себя первый удар, говорит Сахон.

– 93 (Ред. – бригада) —  большие молодцы, они сейчас, кстати, наши соседи по Бахмуту. Вместе с нами защищают восточное направление и очень много сделали полезного. 92 (бригада) — вообще просто большие молодцы. Слобожанщина будет гордиться еще долго и командиром этой части, и теми ребятами, которые полегли на подступах и которые дали нам возможность, во-первых, удержаться, а затем своей огневой поддержкой, мощью, своим боевым потенциалом нас поддержали, взяли на себя большую работу по удержанию позиций, — отмечает Сахон

Во время блестящего контрнаступления, когда была освобождена почти вся Харьковская область, Нацгвардия шла вторым эшелоном и зачищала города от оккупантов.

– Ударно-штурмовой эшелон наступления – это часть соединения Вооруженных сил. Мы во втором эшелоне зачищали освобожденную территорию, добивали врага, остававшегося в тылу, и выставляли после этого блокпосты, опорные пункты, которые обеспечивали работу переднего края, — говорит генерал-майор.

Созданная для обеспечения общественного порядка, Нацгвардия выполняет боевые задачи бок о бок с Вооруженными силами Украины, говорит Сахон, гвардейцы сейчас воюют и в Харьковской, и в Луганской, и в Донецкой областях.

– Так просто сложилось, что Восточное территориальное управление от Сум до Мариуполя имело свои части Национальной гвардии Украины, которые выполняли свои специфические функции. Но когда пришла война, у нас уже нет распределения, что кто-то занимается охраной общественного порядка, а кто-то возит спецконтингент на суды.

Сейчас они у нас все воины, участвуют в оборонительных и наступательных штурмовых действиях, они просто воюют, они знают что такое бой, как тяжело дается победа в траншее, в окопе. На сегодняшний день  воюют абсолютно все части Восточного территориального управления, кроме той, которая, к сожалению, была в Мариуполе – 12 бригада оперативного назначения. Она сейчас подлежит восстановлению боеспособности, формируется совсем в другом месте и будет называться бригада “Азов”.

Потому что отряд специального назначения “Азов” входил именно в штат 12 бригады Национальной гвардии Украины Восточного территориального управления. Я думаю, что у нас все получится. Люди, вышедшие из плена, сейчас очень мотивированы, хотят стать в ряды этой части. Основой этой бригады станут бойцы “Азова”, а Азов у нас — сталь! Я думаю, что мы еще не раз услышим о наших побратимах, – отмечает Сахон.

Относительно возможного повторного наступления окупантов на Харьковскаую область, Олег Сахон уверен, что украинское войско имеет достаточно сил, чтобы отразить все атаки врага.

– Я думаю, что у нас достаточный потенциал для того, чтобы отразить любое наступление или создать условия для того, чтобы уменьшить его ударную силу. Поверьте, не будет никаких прогулок, как это было, например, в начале прошлого года, когда они так быстро доехали, куда им было нужно. Мы отсюда никуда не уйдем, – отмечает генерал-майор Нацгвардии.

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