Они собирались нас добивать – генерал-майор Нацгвардии Олег Сахон об обороне Харькова

Февраль, 20 в 15:20

Харьков мог повторить судьбу Херсона – 24 февраля 2022 года уже в 9 утра вражеские войска были на кольцевой, в городе активизировались так называемые “спящие группы” диверсантов, были попытки отстранения и даже ликвидации власти, прорыв российских десантников в центр Харькова и ожесточенный бой в школе на Шевченко.

Харьков был на волоске, но россияне просчитались, говорит генерал-майор Национальной гвардии Украины, начальник Восточного территориального управления Олег Сахон. В бой встали все, кто мог стрелять, а кто не мог – колотил коктейли Молотова. Врага била опытная 92 бригада, пограничники, новая ТРО и даже курсанты.

На харьковской кольцевой так называемой второй армии мира давали жару молодые гвардейцы, для которых этот бой был первым в жизни — подбивали вражеские танки, БТРы, брали в плен оккупантов — проявляли невероятную силу духа и сообразительность.

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Эта война заберет немало мужественных воинов и родит множество героев – когда в начале марта один из нацгвардейцев подбил вражеский самолет, который терроризировал Харьковскую область, Сахон подарил ему личные наручные часы. Пройдет почти год, и этот же гвардеец подобьет еще один самолет – уже под Бахмутом.

За несколько дней до полномасштабного вторжения в воздухе чувствовалось напряжение, вспоминает Олег Сахон. Опытный военный – в 2017 году вместе с СБУ и силами контрдиверсионной борьбы в районе Новозвановки и Троицкого принял участие в проведении спецоперации по задержанию 28 боевиков.

В настоящее время он командует Нацгвардией на востоке Украины. Когда утром 24 февраля услышал первые взрывы, сначала не мог поверить, что Путин все же решился на полномасштабную войну.

– Запах войны уже был, это чувствовалось в том, что вокруг Харькова творилось — затишье, передвижение транспортных средств, тишина в пограничье, документы, которые поступали к нам по разведке местности, уточнению координат, выходу подразделений на боевые позиции, если потребуется, других мер, которые касались оперативной подготовки районов дислокации частей, а также усиления и обороны объектов. Для человека военного много признаков того, что, наверное, к чему-то готовятся. Ночь 24 февраля, когда я услышал взрывы и понял, что война все-таки начинается — это состояние некого шока. Потому что ты не можешь — а я человек опытный, который столько лет отдавший армии, взрослый уже, живущий в XXI веке — осознать, что президент России решился на такое, — вспоминает Сахон.

Ночью 24 февраля он получил первые тайные телеграммы, где были расписаны все его действия и боевые задачи, вспоминает Сахон.

— Мы не отходили никуда, потому что целью было защитить Харьков. Части, дислоцировавшиеся в Харькове – третья бригада оперативного назначения, пятая бригада Слобожанская, которая дислоцировалась в Харьков – все приступили к выполнению поставленных боевых задач в пределах города. Третья бригада оперативного назначения имела больший военный потенциал – мощный огневой, и она вышла на границы окружной дороги. Пятая бригада сразу приступила к формированию нашего резерва и мобилизации личного состава, который был приписан, – говорит он

Уже утром в Нацгвардию пришло много добровольцев, которые требовали выдать им оружие, чтобы защищать город.

– Я принял такое решение – мы раздавали оружие практически всем желающим тогда ребятам, мужчинам, которые приходили к нам, потому что в этом был определенный смысл, понимаете? Дело обороны Харькова – это общее дело не только военных, гвардейцев, но и гражданина, который понимает, что пришли к нему в дом, – отмечает нацгвардеец.

Среди них был и Олег Громадский, полковник в отставке, который привел с собой около пяти десятков добровольцев и встал на защиту города. Тогда на кольцевой сражался с врагом и его сын – лейтенант Нацгвардии Евгений Громадский. Отец прикрывал сына, когда тот прорывался в тыл врага, сам погиб, а сын выполнил боевую задачу.

– Есть в мирной жизни и гражданские люди, и офицеры, которые абсолютно ничем не отличаются от широких масс и ничем выдающимся себя не проявляют. Но когда попадают в определенные условия, когда нужно принимать решения, быть таким бесшабашным, мужественным, терпеливым, они раскрываются как личность. Вот Громадский, наверное, из той породы. Потому что та такая знаете юношеская лихость — подстрелить противника, забрать трофеи, не даться, подраться в бою, показать кто есть кто — она в определенных очевидных вещах делает свое дело военное. Его назначили командовать личным составом третьей бригады, и они на подступах к Харькову очень удачно приступили к ведению боевых действий. Его отец погиб, к сожалению. Вся дальнейшая история его боев прописана в решении Президента наградить его высоким и почетным званием Героя Украины, – рассказывает Сахон.

Харьков был как никогда сплочен, говорит Сахон. Главная задача – не пустить врага в Харьков, и каждый делал все, что мог. Начальник артиллерии Мукимбой Жумабев, говорит, вместе с дивизионом 3 бригады оперативного назначения уничтожил гаубицами множество сил противника – как живой, так и техники.

– Очень страшная вещь — артиллерия, особенно если она подготовлена. Я сегодня хочу поклониться всем материям солдат-срочников, которые в составе артиллерийского дивизиона выполнили так много боевых задач. Мамы могут ими гордиться, потому что они настоящие герои нашей Украины. Я не знаю, что меня подтолкнуло, но со складов в Ахтырке за месяц до войны я вывез весь боекомплект того дивизиона, и это нам позволило иметь огневое преимущество в начале, в первые дни войны, – делится воспоминаниями генерал-майор.

В начале войны отличился и еще один нацгвардеец, который из ПЗРК (переносного зенитно-ракетного комплекса) Перун сбил вражеский самолет, терроризировавший харьковчан, а российского летчика Максима Криштопа тогда взяли в плен.

– Даже странно, мы сегодня (ред. – 14 февраля 2023 года) даем интервью, а вчера под Бахмутом он сбил Су-24, бомбардировщик. Со своим товарищем. Это мастер своего дела. У ребенка просто внутреннее чувство поиска воздушной цели, выбора дальности и правильного использования ПЗРК. Эти мальчики, как я говорю — с дудкой на плечах, забирают у России миллионы. Про летчиков я не говорю, потому что это абсолютно беспринципные люди. Мы знаем, сколько ужаса они наделали в Харькове, я и сам был не раз под бомбежками. Я знаю что такое бомба, которая разрывается в 500 метрах от тебя, а что тогда говорить об уничтоженных жилых домах, целых кварталах, правительственном центре города, который был развален в начале войны. И самая большая наша трагедия — это 5 бригада Слобожанская, которая была полностью уничтожена двумя авиационными налетами, бомбо-штурмовыми ударами. Пункт постоянной дислокации на сегодняшний день не возрожден, его не существует. Это одни из наших первых потерь, которые мы понесли непосредственно в городе, пока не дошло до уличных боев, – говорит Сахон.

В начале полномасштабной войны в Харькове проснулись так называемые спящие группы диверсантов, а 27 февраля колонна российских военных прорвалась в город – в телеграмм-каналах распространялись видео с россиянами в городе.

– Я видел технику на Алексеевке, которая продвигалась, и пешие группы, выходившие из метро. Прорыв групп десантников и российской пехоты, кажется, это была российская нацгвардия. Мы их просто различали по форме. Мы видели эти Тигры, наполненные щитами и палками. Они уже готовились к тому, что удержат ситуацию вокруг областной государственной администрации, поднимут флаг, ну, а дальше уже дело, наверное, тех, кто будет добивать нас здесь по городу, — рассказывает начальник Восточного территориального управления Нацгвардии.

На большой скорости колонна российских военных прорывалась в центр Харькова, по дороге вели хаотичный огонь и уничтожали все вокруг, говорит Сахон.

– На нас выскочила группа на улице Гиршмана, мы тогда сменили место дислокации основного командного пункта и встретились с ними лоб в лоб. Таким был мой первый бой в Харькове, мы им нанесли огневое поражение. У нас было двое раненых. К сожалению, один погиб, а один выжил, несмотря на три попавшие в него пули, — описывает столкновение Сахон

Военным российской армии удалось закрепиться в школе на Шевченко, бой продолжался целый день, значительное количество окупантов ликвидировали, нескольких взяли в плен, остальные сгорели во время пожара в школе.

— Эти первые дни были достаточно напряженными. Оперативная обстановка настолько быстро менялась, что надо было быть очень осторожными. Мы с начальником полиции Тимошко (начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко) вроде и рядом были, соседями, в одном квартале ползали по асфальту. По нам стреляли со всех сторон, и никто не мог понять — кто есть кто. Сейчас мы с ним вспоминаем это как побратимы — что нас объединили пули, когда мы ползали на пузе по улице Жен Мироносиц, — добавляет он

В первые дни войны в обороне Харькова огромную роль сыграли механизированные бригады, взявшие на себя первый удар, говорит Сахон.

– 93 (Ред. – бригада) — большие молодцы, они сейчас, кстати, наши соседи по Бахмуту. Вместе с нами защищают восточное направление и очень много сделали полезного. 92 (бригада) — вообще просто большие молодцы. Слобожанщина будет гордиться еще долго и командиром этой части, и теми ребятами, которые полегли на подступах и которые дали нам возможность, во-первых, удержаться, а затем своей огневой поддержкой, мощью, своим боевым потенциалом нас поддержали, взяли на себя большую работу по удержанию позиций, — отмечает Сахон

Во время блестящего контрнаступления, когда была освобождена почти вся Харьковская область, Нацгвардия шла вторым эшелоном и зачищала города от оккупантов.

– Ударно-штурмовой эшелон наступления – это часть соединения Вооруженных сил. Мы во втором эшелоне зачищали освобожденную территорию, добивали врага, остававшегося в тылу, и выставляли после этого блокпосты, опорные пункты, которые обеспечивали работу переднего края, — говорит генерал-майор.

Созданная для обеспечения общественного порядка, Нацгвардия выполняет боевые задачи бок о бок с Вооруженными силами Украины, говорит Сахон, гвардейцы сейчас воюют и в Харьковской, и в Луганской, и в Донецкой областях.

– Так просто сложилось, что Восточное территориальное управление от Сум до Мариуполя имело свои части Национальной гвардии Украины, которые выполняли свои специфические функции. Но когда пришла война, у нас уже нет распределения, что кто-то занимается охраной общественного порядка, а кто-то возит спецконтингент на суды. Сейчас они у нас все воины, участвуют в оборонительных и наступательных штурмовых действиях, они просто воюют, они знают что такое бой, как тяжело дается победа в траншее, в окопе. На сегодняшний день воюют абсолютно все части Восточного территориального управления, кроме той, которая, к сожалению, была в Мариуполе – 12 бригада оперативного назначения. Она сейчас подлежит восстановлению боеспособности, формируется совсем в другом месте и будет называться бригада “Азов”. Потому что отряд специального назначения “Азов” входил именно в штат 12 бригады Национальной гвардии Украины Восточного территориального управления. Я думаю, что у нас все получится. Люди, вышедшие из плена, сейчас очень мотивированы, хотят стать в ряды этой части. Основой этой бригады станут бойцы “Азова”, а Азов у нас — сталь! Я думаю, что мы еще не раз услышим о наших побратимах, – отмечает Сахон.

Относительно возможного повторного наступления окупантов на Харьковскаую область, Олег Сахон уверен, что украинское войско имеет достаточно сил, чтобы отразить все атаки врага.